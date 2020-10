Die Mensa der Herbert-Grillo-Gesamtschule verwandelt sich für einen Tag in ein kleines Theater. Knapp 40 Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter sitzen gespannt auf ihren Stühlen und schwingen mit ihren Beinen hin und her. Erwartungsvoll blicken sie auf die Kulisse, die einen sommerlichen Garten darstellt. „Wann geht es denn endlich los?“, fragt ein kleiner Junge ungeduldig seine Mutter. Nur wenige Augenblicke später ist es soweit, die Premiere von „Morgenstar und Ringelspatz“ beginnt. Das Licht wird heller und auf einmal tanzt Tom Dahl alias Tom Teuer vom gleichnamigen Kindertheater mit einem Besen auf der Bühne. Er verkörpert jetzt den Dichter Reimmund: „Willkommen in meinem Garten, in dem Reime, Gedichte und Geschichten auf euch warten.“

Doch vor dem ersten Reim steht erst ein kurzer, lustiger Kampf, denn der Liegestuhl will sich nicht aufrichten lassen. Letztlich kann Reimmund aber heiter verkünden: „Ich wusste doch, es geht, der Liegestuhl, der steht!“ Das junge Publikum wiederholt den Reim lachend. Doch eine Atempause gibt es nicht. Denn die Vogelscheuche Knuddeldaddelda steht nicht mehr an ihrem Platz. Wie kann sie nur verschwunden sein? Was nun? Der Dichter weiß keine Lösung, er braucht die Hilfe der Zuschauer.

Kinder haben mächtig Spaß beim Reimen, Singen und den Tanzeinlagen

Um ihnen zu zeigen, wie Knuddeldaddelda aussieht, wird die heimliche Hauptrolle liebevoll nachgebaut. Ihr Kopf ist ein Besen, als Augen und Nase dienen Bälle, eine rote Feder wird zum Mund und Handschuhe zu Händen. Sie trägt einen langen dunkelroten Mantel, einen grünen Schal und auf dem Kopf hat sie einen Hut. Man sieht sofort: Sie ist eine nette Vogelscheuche, vor der die Vögel keine Angst haben. Im Gegenteil, sie sind sogar mit ihr befreundet. Zu jeder Jahreszeit besuchen sie andere Vogelarten. Und mithilfe von Musik erweckt Tom Teuer in Marxloh Raben und Spatzen zum Leben – und zeigt weitere Tanzeinlagen. Die jungen Zuschauer haben mächtig Spaß, reimen und singen gerne mit.

So ist das kurzlebige Theaterstück über Freundschaft und Freiheit, bei dem Kattrin Kupke die Regie führt, bei den Kindern ein richtiger Erfolg. Wer erfahren will, was mit mit der Vogelscheue Knuddeldaddelda geschehen ist, kann dies selbst bei fünf weiteren Aufführungen in Duisburg herausfinden.

Am Mittwoch, 7. Oktober, ist Tom Teuer um 15 Uhr im Bürgerhaus Neumühl, 0203 587418. Die Vorstellung im Bürgerhaus Hagenshof (8.10.) beginnt um 11 Uhr (0203 425280). Tags darauf ist das Kindertheater im Jugenzentrum Juzo (9.10., 16 Uhr, 02066 35213), besucht dann das Jugendzentrum Driesenbusch (10.10., 16 Uhr, 0203 495070) und das Spielzentrum Süd (11.10., 11 Uhr, 0203 28362277). Telefonische Anmeldungen sind notwendig.

