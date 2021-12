Anja Hill will ihrem Schützenhof in der Weihnachtszeit Leben einhauchen und den Kindern in Duisburg-Walsum eine Freude machen.

Adventszeit Kinder können am Schützenhof in Walsum Schlittschuhlaufen

Duisburg-Walsum. Wirtin Anja Hill hat vor ihrem Schützenhof in Duisburg-Walsum eine Schlittschuhbahn aufgebaut. Drinnen findet ein Trödelmarkt für Kinder statt.

Still ist es zuletzt geworden am Walsumer Schützenhof. Die Biergartenzeit ist vorbei, und wegen steigender Infektionszahlen meiden viele Menschen wieder Gastronomie in geschlossenen Räumen. Wirtin Anja Hill hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um in der Weihnachtszeit etwas Leben in ihre Kneipe zurückzuholen: Eine Schlittschuhbahn, direkt vor dem Lokal an der alten B 8, soll Kindern Freude bereiten.

Die kleinen Besucherinnen und Besucher kurven dabei nicht auf Eis, sondern auf Kunststoff – spezielle Platten imitieren die glatte Oberfläche von Eis und sollen ein authentisches Schlittschuherlebnis bieten. Eine solche Bahn zu bekommen, war gar nicht so leicht, vor allem mit einem begrenzten Budget: „Über eine Internetsuche habe ich den ersten Anbieter in der Gegend gefunden. Der Preis war aber viel zu hoch“, erzählt Anja Hill.

Sportjugend Duisburg unterstützt die Schlittschuhbahn

Ein Vorstandsmitglied des Schützenvereins BSG 1928 Aldenrade-Walsum stellte dann Kontakt zur Sportjugend Duisburg her, mit dem Ergebnis, dass sich die Organisation finanziell an der Schlittschuhbahn beteiligt. Die Konstruktion, die jetzt vor dem Schützenhof steht, stammt von einem Verleiher vom Niederrhein. „Wir hatten Glück“, sagt Hill, „es war die letzte verfügbare Bahn“.

Viele Helfer kamen dann in der letzten Novemberwoche an die B 8, um den Aufbau zu unterstützen. Drei Stunden habe man dafür gebraucht, sagt Hill, selbstverständlich unter Anleitung der Verleihfirma. Jetzt sind die Platten aneinandergefügt, und die ersten Kinder hatten schon am vergangenen Wochenende ihren Spaß auf dem synthetischen Eis. Damit es auch abends hell genug ist, baut Anja Hill immer vor dem Öffnen ein Flutlicht an der Bahn auf. Und für die musikalische Begleitung sorgen die Außenlautsprecher der Kneipe.

Weihnachtlicher Trödelmarkt im Walsumer Schützenhof

An den kommenden Sonntagen wird es auch im Innenbereich des Schützenhofs weihnachtlich. Dort findet dann ein Trödelmarkt für Kinder statt. Dekoration und Beleuchtung hat die Wirtin bereits angebracht. Vor allem Eltern werden dann Kleidung oder Spielzeuge verkaufen, die die eigenen Kinder nicht mehr benötigen. Für die Kleinen besteht außerdem die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Und es wartet ein gastronomisches Angebot auf die Besucher – zum Beispiel gibt es Waffeln.

Die Schlittschuhbahn ist mittwochs, freitags, samstags und sonntags von 16 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, das letzte Mal voraussichtlich am Samstag, 11. Dezember. Der Trödelmarkt findet sonntags im gleichen Zeitfenster statt, auch nach dem 11. Dezember noch. Am Mittwoch, 8. Dezember, ist der Nikolaus vor Ort.

>>KÜNSTLICHE EISBAHN IN WALSUM: KEINE EIGENEN SCHLITTSCHUHE MITBRINGEN

• Die Schlittschuhbahn aus Kunststoff ist nicht für herkömmliche Schlittschuhe geeignet. Es können aber am Schützenhof Schuhe in vielen verschiedenen Größen ausgeliehen werden.

• Das Angebot ist kostenlos. Erwachsene, die Schlittschuh laufen wollen, werden um eine Spende zum guten Zweck gebeten – der Erlös wird voraussichtlich einem Kindergarten zugute kommen.

• Für Erwachsene gilt die 2G-Regel. Der Schützenhof befindet sich an der Friedrich-Ebert-Straße 52 in Walsum.

