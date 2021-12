Karneval in Duisburg: Rot-Weiß Alt-Walsum sagt Sitzungen ab

Duisburg-Walsum. Die KG Rot-Weiß Alt-Walsum sagt wegen der Corona-Lage in Duisburg alle Sitzungen ab. Die Jecken organisieren stattdessen eine Impfaktion.

Der Vorverkauf ist im vollen Gange, einige Veranstaltungen sind bereits restlos ausverkauft. Die Aktiven der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Alt-Walsum stecken mitten in den Vorbereitungen ihres Programms – und dennoch beerdigen sie jetzt wegen der Corona-Lage in Duisburg den Sitzungskarneval und sagen alle Veranstaltungen dieser Session ab.

Damit folgen sie der Absprache zwischen der Landesregierung und dem Bund Deutscher Karneval, dem auch die Alt-Walsumer Jecken angehören, alle Karnevalsveranstaltungen und Partyformate in NRW abzusagen. „Bei diesen Veranstaltungen sind Abstandsgebote und Maskenpflicht nur schwer umsetzbar und daher respektiert und unterstützt die KG Alt-Walsum diese Entscheidung und sagt alle geplanten Veranstaltungen für die Session 2021/22 ab“, erläutert Dirk Bergmann, der erste Vorsitzender der KG Rot-Weiß Alt-Walsum.

Die bereits verkauften Tickets behalten jedoch ihre Gültigkeit, wie der Verein mitteilt. Sie können nach Beginn des Vorverkaufs für die Session 2022/23 gegen Eintrittskarten für die gleichen Veranstaltungen eingetauscht werden. Sollten Zuschauerinnen und Zuschauer nicht an den Events teilnehmen können, lassen sich die Karten bis zum 30. Juni 2022 zurückgeben.

Benefizveranstaltung für Kindertanzgruppe könnte dennoch stattfinden

Allerdings halten sich die Walsumer Karnevalisten noch offen, das Pfannkuchenessen an Veilchendienstag (1. März 2022) vielleicht doch durchzuführen. Mit den Einnahmen dieser Benefizveranstaltung werden jedes Jahr Vereine und Organisationen aus der Region unterstützt. Diesmal sollen die Erlöse an die neue Kindertanzgruppe „Die Traumtänzer“ der rotweißen Jecken gehen.

Vor der Corona-Pandemie kamen alljährlich rund 2800 Besucherinnen und Besucher zu den Sitzungen der KG Rot-Weiß Alt-Walsum in die Stadthalle Walsum und in den Johannitersaal. Ihnen werde „Jahr für Jahr ehrlicher, selbst gemachter, aber trotzdem überaus professioneller Karneval geboten, mit einem bunten Mix aus Showtänzen, Musik, Parodien und Büttenreden. Attacken auf das Zwerchfell sind garantiert“, werben die Rotweißen für ihre Veranstaltungen. Zudem sei ihre Karnevalsgesellschaft eine der ältesten in Duisburg und habe in seiner über 170-jährigen Tradition schon so manches jecke Ausrufezeichen gesetzt.

Karnevalsgesellschaft ruft zur Impfaktion in Alt-Walsum auf

Solch ein Ausrufezeichen wollen die Karnevalisten auch bei der Impfkampagne setzen und laden am Samstag, 15. Januar, alle erwachsenen Impfwilligen von 10 bis 15 Uhr zur Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung in die Gaststätte Opgen-Rhein’s „Zum Johanniter“ (Lehmkuhlplatz 60) ein.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Dort immunisiert die Gesundheitspraxis Krey und Holtkamp alle Freiwilligen unter 30 Jahren mit Biontec und alle über 30 Jahren mit Moderna. Anmeldung bis zum 31. Januar per Mail unter impfen@walsumer-karneval.de.

>> SITZUNGSTERMINE FÜR DIE KARNEVALSSESSION 2022/23

• 21. Januar 2023: Karnevalssitzung

• 28. Januar 2023: Karnevalssitzung

• 4. Februar 2023 Karnevalssitzung

• 10. Februar 2023 Karnevals-Gaudi

• 11. Februar 2023 Karnevals-Gaudi

• 17. Februar 2023 Karnevalssitzung

• 18. Februar 2023 Karnevalssitzung



Weitere Informationen auf gibt’s auf www.walsumer-karneval.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord