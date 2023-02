Karneval im Duisburger Norden: starke Änderungen beim ÖPNV

Duisburg. Die Karnevalszüge durch den Duisburger Norden beeinflussen den ÖPNV stark. Straßenbahnen 901 und 903 sind ebenso betroffen wie viele Buslinien.

Der Straßenkarneval im Duisburger Norden bedeutet zum Endspurt der fünften Jahreszeit größere Einschränkungen für Nahverkehr. Das teilt jetzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mit. Demnach werden zahlreiche Buslinien umgeleitet und zeitweise fallen Straßenbahnen aus oder werden durch Ersatzbusse ersetzt. Doch es gibt auch Sonderfahrten für die Menschen, die Karneval feiern wollen.

Damit die jungen Jecken mit ihren Eltern am Tulpensonntag, 19. Februar, zum 59. Niederrheinischen Kinderkarnevalszug (Start: 14.11 Uhr) strömen können, der von Hamborner Altmarkt zum August-Bebel-Platz in Marxloh zieht, wird die Straßenbahnlinie 901 zwischen den Haltestellen Marxloh Pollmann und Hermannstraße nicht fahren. Das betrifft die Bahnen entlang des Zugwegs von 13.15 bis circa 16.30 Uhr.

Straßenkarneval in Duisburg: Sonderfahrplan für die Bahnen 901 und 903

Allerdings lässt die DVG dann zwischen Mülheim und Marxloh Pollmann beziehungsweise in der Gegenfahrtrichtung zwischen Obermarxloh Schleife und Hermannstraße die Bahnen nach einem Sonderfahrplan fahren, denn für die An- und Abreise des Narrenvolks gibt es ergänzende Fahrten.

Die Straßenbahnen der Linie 903 fahren entlang des Zugwegs von 13.15 Uhr bis circa 16.30 Uhr nicht zwischen den Haltestellen Meiderich Bahnhof und Schwan. In diesem Abschnitt setzt die DVG dann Ersatzbusse ein. Doch auch dort gibt es Verstärkerfahrten für die Jecken.

Aufgrund des Kinderkarnevalszugs werden außerdem von 12.30 bis etwa 16 Uhr die Buslinien 907, 908, 909, 910 und 935 umgeleitet. Aber alle Haltestellen an den Umleitungswegen werden häufiger als gewohnt angefahren.

Karnevalsumzug durch Duisburg-Neumühl schränkt viele Busse ein

Verkehrseinschränkungen schränken dagegen den ÖPNV in Neumühl ein, wenn dort am Rosenmontag, 20. Februar, morgens der Viertelzug (Start: 9.45 Uhr) im Stadtteil unterwegs ist. Die DVG-Busse der 908, 909 und 910 sowie die Stoag-Linie 995 fahren von 9 bis 12 Uhr Umleitungen. Die Haltestellen Norbertuskirche, Gerlingstraße, Barbarastraße, Hohenzollernplatz, Ruprechtstraße, Albert-Einstein-Straße, Salzmannstraße und Fiskusfriedhof entfallen für den Straßenkarneval. Die Haltestelle namens Kampstraße wird in die Schlachthofstraße verlegt.

Fahrgäste, die die Stopps Iltispark und Hohenzollernplatz nutzen möchten, sollen, so bittet die DVG, auf die Halte Konrad-Adenauer-Ring und Halfmannstraße ausweichen. Die Stopps Albert-Einstein-Straße und Max-Planck-Straße werden für beide Linien an die Wiener Straße verlegt, zur Ecke Albert-Einstein-Straße, dagegen die Bushaltestelle Ruprechtstraße an die Wiener Straße 1.

Weitere Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Hotline unter 0203 60 44 555 und in der kostenlosen DVG-App.

