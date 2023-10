Hoppeditzerwachen: Hamborner Jecken läuten neue Session ein

Duisburg-Hamborn. Die Karnevalsvereine aus Duisburg-Hamborn läuten mit dem traditionellen Hoppeditzerwachen die Session 2023/2024 ein. Was die Jecken alles planen.

Unter Jecken gilt Hamborn traditionell als besonders aufgeweckt. Denn dort fällt alljährlich der närrische Startschuss für die Session in Duisburg. Auch diesmal beginnt die fünfte Jahreszeit mit dem gemeinsamen Hoppeditzerwachen aller Hamborner Karnevalsvereine unter dem Motto „Alle unter einer Kappe“. Die 1. Große Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Hamborn-Marxloh lädt am Samstag, 4. November, um 11.11 Uhr auf den Rathausvorplatz ein.

Erwartet werden traditionell nicht nur die sieben Vereine aus dem Bezirk, sondern auch eine stattliche Besucherschar weiterer Karnevalisten befreundeter Gesellschaften und natürlich das Duisburger Narrenvolk.

Hamborner Hoppeditzerwachen ist der Startschuss für die Karnevalssession 2023/2024 in Duisburg

Bevor der Hoppeditz, der Clown der Clowns, mit verschiedenen Wiederbelebungsmethoden ins Leben zurückgeholt wird, treffen sich die Vereine in der Abteikirche. Dort verwandelt Abt Albert Dölken bei der Karnevalsmesse um 9.45 Uhr die Kanzel des altehrwürdigen Gotteshauses in eine „geistreiche Bütt“ und der ehemalige Abteikantor Peter Bartetzky entlockt der Orgel närrische Klänge.

Das Narrenvolk erweckt traditionell den Erzschelm Hoppeditz (Wolfgang Swakowski) aus seinem Totenschlaf. Damit beginnt in Duisburg die fünfte Jahreszeit. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Anschließend startet um 10.30 Uhr der „Marsch aufs Rathaus“ mit gut 400 erwarteten uniformierten Brauchtumspflegern von der Abtei zum Hamborner Rathausplatz. Der Zugweg führt über die Jägerstraße rund um den Altmarkt auf die Rathausstraße. Dort angekommen, wird Bezirksbürgermeisterin Martina Herrmann um 11.11 Uhr die Veranstaltung feierlich eröffnen, die von Bürgermeister Volker Mosblech und Gabi Pletziger (Rot-Weiß Schmidthorst) moderiert wird.

Grußworte, Ordensverleihungen und musikalische Einstimmungen folgen. Dann wird Hoppeditz alias Wolfgang Swakowski (Rot-Weiß Hamborn-Marxloh) aus seinem Totenschlaf geweckt. Der Erzschelm wird sicher mit gewohnt spitzer Zunge die Duisburger Politik und das Weltgeschehen kommentieren.

Doch nicht nur das gekonnte Gemecker und die Verbalattacken vom Hoppeditz wird den Duisburgerinnen und Duisburgern am Rathaus geboten, die Karnevalsvereine wollen sich mit eigenen Programmpunkten mächtig ins Zeug legen – da dürfen Musik, Gesang und Gardetanz natürlich nicht fehlen.

Designierte Tollitäten sind Ehrengäste bei der jecken Sause in Duisburg-Hamborn

Als Ehrengast kommt der designierte Stadtprinz Matthias Ufermann. Seine jecke Heimat und die vieler seiner Paginnen ist die 1. Große KG Rot-Weiß Hamborn-Marxloh, die in der Session 2022/2024 ihr 66-jähriges Bestehen und damit ein jeckes Jubiläum feiert. Umso größer ist die Freude in der Karnevalsgesellschaft, dass das Vereinsjubiläum in die Regentschaft eines Stadtprinzen aus dem eigenen Verein fällt.

Doch nicht nur Stadtprinz Matthias I. in spe gibt sich mit seinem Gefolge die Ehre, auch die Kinderprinzencrew um die designierten Tollitäten Prinz Leonardo I. und Prinzessin Milena I. kommt in den Duisburger Norden und will den Menschen so richtig Appetit auf die vielen Höhepunkte der neuen Session machen.

Niederrheinischer Kinderkarnevalszug wird wieder ein Höhepunkt der fünften Jahreszeit

Dazu gehört zweifelsohne auch der beliebte Niederrheinische Kinderkarnevalszug am Tulpensonntag (11. Februar 2024). Er zieht bereits zum 60. Mal durch Hamborn und gilt als größter Kinderkarnevalszug in Europa. So waren zuletzt gut 35.000 Menschen am Straßenrand dabei, als sich 16 Wagen, zehn Fußgruppen und drei Musikgruppen in Bewegung setzten, Kamelle regnen ließen und trotz Nieselregen gute Laune verbreiteten. In dieser Karnevalssession wird auch wieder die Blumenkönigin von Teneriffa samt Gefolge dabei sein.

So ist die Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit und auf deren baldigen Beginn im Duisburger Norden schon groß. Denn längst ist das Hamborner Hoppeditzerwachen ein fröhliches, buntes Stelldichein von Karnevalsvereinen und Formationen aus ganz Duisburg. Der offizielle Teil des Hoppeditzerwachens endet gegen 15 Uhr. (mit olk)

>> Vorverkauf für Sitzungskarneval in Hamborn

Die sieben Hamborner Karnevalsvereine, die gemeinsam feiern, sind 1. Große KG Rot-Weiß Hamborn-Marxloh, die Marxloher Jecken, der Karnevalsverein Obermarxloh (KVO), die Pils-Sucher, die Schmidthorster Rot-Weißen, die Närrischen Blümkes und die KAB St. Barbara.

Neben dem Hoppeditzerwachen und dem Kinderkarnevalszug lädt die KG Rot-Weiß Hamborn-Marxloh außerdem zum Sitzungskarneval in die Clauberghalle ein: Närrische Prunksitzung, 27. Januar 2024, 19.15 Uhr; Herrensitzung (3. Februar, 17.45 Uhr); Mädchensitzung (4. Februar, 11 Uhr); Karten kosten jeweils 25 Euro; Bestellung unter 0203 4870487 oder vorstand@rw1958.de.

