Herzzentrum als Fachklinik nach Herz-Stillstand zertifiziert

Das Herzzentrum Duisburg an der Gerrickstraße in Meiderich ist erneut ausgezeichnet worden.

Duisburg-Mittelmeiderich. Das Herzzentrum Duisburg hat eine hohe Expertise bei der Behandlung nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Das bescheinigt ein neues Zertifikat.

Ein plötzlicher Herz-Kreislauf-Stillstand kann jederzeit auftreten – überall und ohne vorherige Warnzeichen. Entscheidend für die Überlebenschancen von Patientinnen und Patienten nach einem solchen Ereignis sind möglichst sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen direkt am Ort des Geschehens. Von höchster Wichtigkeit für eine hohe Überlebensrate und eine gute Prognose der Betroffenen ist aber auch eine anschließende optimale Weiterbehandlung in einer spezialisierten Klinik.

Deshalb wird in den internationalen Leitlinien zur Reanimation bereits seit einigen Jahren gefordert, dass Patienten, die außerhalb eines Krankenhauses reanimiert wurden, anschließend in einer besonders qualifizierten Klinik – einem sogenannten Cardiac Arrest Center (CAC) – betreut werden. Das Herzzentrum Duisburg in Meiderich ist jetzt als ein solches Cardiac Arrest Center zertifiziert worden.

Damit bestätigen die Deutsche Gesellschaft für Wiederbelebung und die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, dass das Herzzentrum die Versorgung von Patientinnen und Patienten nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand mit besonderer Expertise und auf höchstem Niveau gewährleistet, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.

Zu den Kriterien, die ein CAC nachweisen müsse, gehöre unter anderem eine geeignete Notaufnahmeeinrichtung für reanimierte Patienten, ein rund um die Uhr einsatzbereites Herzkatheterlabor und die permanente Verfügbarkeit eines Platzes auf der Intensivstation mit Nachweis einer fachintensivmedizinischen Betreuung.

Von besonderer Bedeutung ist die Zertifizierung als Cardiac Arrest Center auch für die Rettungsdienste, heißt es weiter: Sie signalisiere den Notärzten und Notfallsanitätern, dass erfolgreich reanimierte Patientinnen und Patienten in einer Klinik wie dem Herzzentrum Meiderich in den richtigen Händen seien und dort alles für eine erfolgreiche Behandlung und eine gute Prognose getan werden könne.

