„Herzens-Laarer“: Bundesverdienstkreuz für Dietrich Rahm

Duisburg-Laar. Für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit in der evangelischen Kirche trägt Dietrich Rahm aus Duisburg-Laar das Bundesverdienstkreuz.

„Von Ihrer Sorte Mensch müsste es viel mehr geben“ sagt Bürgermeister Volker Mosblech zu Dietrich Rahm, als er diesem das Bundesverdienstkreuz überreicht. „Wieso, die gibt es doch!“ erwidert der Geehrte – Bescheidenheit ist ein Charakterzug des „Herzens-Laarers“.

Dabei war und ist Rahm stets einer, der weiß, wo Menschen der Schuh drückt, wo sie Hilfe brauchen. „Vielleicht hat das“, so sagt er im Gespräch, „etwas mit meinem Geburtsjahr zu tun.“ Im Januar 1940 kam er zur Welt, ist also ein Kriegskind, hat Not, Elend und Leid schon in frühen Jahren hautnah miterlebt. Das hat ihn geprägt. Nach dem Krieg war es zunächst auch nicht viel besser. Hunger war lange das oft ausgesprochene Wort. Die Kirche half damals, wo es nötig und möglich war.

In Kirchengemeinde Duisburg-Laar ein Zuhause gefunden

In der Kirche und im Glauben fand der kleine Dietrich, ermutigt durch seine Eltern und Geschwister, schnell eine innere Heimat. Und satt wurde er dabei gelegentlich auch. Er lacht: „Wenn wir in der ersten Nachkriegszeit mal im Zeltlager am Worringer Reitweg waren, war die angebrannte Milchsuppe ein kulinarisches Highlight.“

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Kirche als Gemeinschaft hat Rahm immer viel gegeben, aber er hat auch eine ganze Menge zurückgegeben: „Die Kirchengemeinde hat mein ganzes Leben bestimmt. Auch wenn ich heute keine offiziellen Kirchenämter mehr habe, will und werde ich, solange ich dazu in der Lage bin, meine Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinde Jesu Christi stellen.“

In der Laarer Gemeinde stand nach dem Wiederaufbau die gründliche Sanierung der Kirche an. „Ich kenne jeden Stein dieser Kirche“, erzählt Rahm, der sich für alle wirtschaftlichen und baulichen Aufgaben einschließlich der Bauüberwachung verantwortlich wusste und dabei auf seine umfangreichen beruflichen Erfahrungen zurückgreifen konnte.

Laarer Kleiderkammer auf den Weg gebracht

Mit seiner Frau Gerda und weiteren Wegbegleitern hat er vor fast 20 Jahren die heute noch existierende Laarer Kleiderkammer auf den Weg gebracht. Und die, so weiß er, „ist heute noch mindestens genauso wichtig wie damals.“ Sein Rat und seine Ideen sind auch seit langem im offenen Bürgerforum „Runder Tisch Duisburg-Laar“ mehr als willkommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord