Helios Klinikum Duisburg bekommt neuen Ärztlichen Direktor

Ein neuer Ärztlicher Direktor fürs Helios Klinikum Duisburg: Dr. Wolfgang Lepper (li.) und Dr. Markus Schmitz (2.v.r.) übergeben den Staffelstab an Prof. Dr. Marco Das (2.v.l.). Rechts: Geschäftsführer Birger Meßthaler.

Duisburg. Nach zehn Jahren bekommt das Helios Klinikum Duisburg einen neuen Ärztlichen Direktor. Was Prof. Dr. Marco Das jetzt für das Krankenhauses plant.

Am Helios Klinikum Duisburg (St. Johannes Klinik und Marien Klinik) geht am 1. Dezember eine kleine Ära zu Ende: Das Ärztliche Direktoren-Duo Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Lepper und Dr. Markus Schmitz übergibt den Staffelstab nach zehn Jahren im Amt an den radiologischen Chefarzt Prof. Dr. Marco Das. Das teilt die Klinik mit.

Ernannt wurden das Duo kurz nach der Übernahme des katholischen Klinikums durch Helios – einer Zeit voller Unsicherheit, der aber gleichzeitig der vielzitierte Zauber des Neuanfangs innewohnte, so die Klinik. Markus Schmitz, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin, blicke daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück.

Helios Klinikum bekommt mit Prof. Dr. Marco Das einen neuen Ärztlichen Direktor

„Diese zehn Jahre waren eine sehr bewegte Zeit für mich, geprägt von großen Umbrüchen im Gesundheitswesen, der Weiterentwicklung unseres Krankenhauses und einigen teils schwere Krisen, wie dem Kampf gegen Covid. Aber trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser großen Herausforderungen hat mir die Arbeit als Ärztlicher Direktor gemeinsam mit Wolfgang Lepper immer große Freude gemacht.“

Auch der neuen Veränderung gewinnen die beiden Chefärzte augenzwinkernd wieder Positives ab: „Unsere Teams freuen sich ja vielleicht sogar, wenn unser Fokus nun wieder ganz auf unseren Abteilungen liegt.“

Für Geschäftsführer Birger Meßthaler ist es ebenfalls ein kleiner Neustart. Er hatte seit Beginn seiner Zeit in Duisburg 2019 direkt mit dem Duo Lepper/Schmitz in der Klinikführung zusammengearbeitet: „Die beiden haben diese für jedes Krankenhaus so relevante Aufgabe mit steter Zuversicht, Motivation und großer Kompetenz erfüllt – sie waren immer eine absolute Bereicherung. Dafür danke ich ihnen ganz persönlich von Herzen.“

Direktoren-Duo Dr. Wolfgang Lepper und Dr. Markus Schmitz tritt nach zehn Jahren ab

Der Nachfolger steht schon fest: Die rotierende Position wird der Chefarzt der diagnostischen und interventionellen Radiologie, Prof. Dr. Marco Das, übernehmen. Der Mediziner ist bereits seit 2017 an der Klinik beschäftigt und Spezialist vor allem für die interventionellen Verfahren seiner Abteilung. „Und allein schon aufgrund seines hoch technisierten Fachgebietes ist er für das zukünftig besonders relevante Thema der Digitalisierung am Haus bestens aufgestellt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Darüber hinaus liegen ihm vor allem die Erweiterung der interdisziplinären Zusammenarbeit und die Aus- und Weiterbildung des Nachwuchses am Herzen: „Es ist mir eine große Ehre, diese verantwortungsvolle Position übernehmen zu dürfen und ich möchte an die positiven Entwicklungen der letzten Jahre anknüpfen. Dabei ist es mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen, neue medizinische Fachkräfte für die Arbeit in der Klinik zu begeistern. Aber ich bin mir sicher, in diesem Team werden wir auch dafür gute Lösungsansätze finden.“

