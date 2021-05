Hamborner seit fast einem Dreivierteljahrhundert verheiratet

Duisburg-Hamborn. Anneliese und Heinz Mattick aus Hamborn sind seit 73 Jahren verheiratet. Ein Paar sind sie noch länger. Die Liebe hat ihnen immer Halt gegeben.

Von jeweils 93 Lebensjahren haben Anneliese und Heinz Mattick die meisten als Ehepaar verbracht. Die Hamborner feiern jetzt ihren 73. Hochzeitstag. Kennen tun sich die beiden sogar noch länger.

1928 geboren, gingen Anneliese und Heinz im brandenburgischen Dorf Altranft gemeinsam zur Schule. Schon in der Jugend wurde aus Zuneigung Liebe, die auch die einjährige, kriegsbedingte Trennung überwand. Die Hochzeit fand am 15. Mai 1948 statt. Im gleichen Jahr kam Sohn Wolfgang auf die Welt, drei Jahre später folgte Tochter Dagmar.

Hamborner Ehepaar ist noch im hohen Alter engagiert

Dass die Matticks einmal in Duisburg landen würden, war kaum absehbar. Nach ihrer Flucht aus der DDR im Jahr 1954 begann eine Odyssee durch verschiedene Lager in Berlin, Borkum, Bocholt – und schließlich Duisburg, wo das junge Paar 1956 in Meiderich seine erste gemeinsame Wohnung erhielt. Die Rollenverteilung war in dieser Zeit klassisch: Heinz arbeitete im Stahlwerk, Anneliese kümmerte sich um Kinder und Haushalt.

Die Familie ist bis heute stetig gewachsen; inzwischen gibt es zwei Enkel und zwei Urenkel. Seit „Heinis“ Eintritt ins Rentenalter wohnen die beiden im heutigen „Wohnpark am Zinkhüttenplatz“ in Hamborn, den es zwischen 2013 und 2017 gegen Abrissbirne und Outlet-Pläne zu verteidigen galt. In der am Ende erfolgreichen Bürgerinitiative spielten beide Matticks eine wichtige Rolle. Noch immer führen die beiden 93-Jährigen ihren eigenen Haushalt, mit Unterstützung von Familie und Pflegedienst.

Gefeiert werden kann hoffentlich nach der Corona-Pandemie

Natürlich vermissen Anneliese und Heinz ihre alten Freunde, die sie zum großen Teil schon überlebt haben. Der Austausch mit ihnen fehlt. „Aber ihre langjährige Liebe füreinander hat den beiden in allen Schwierigkeiten immer wieder Stabilität gegeben“, sagt Sohn Wolfgang.

An eine Feier ist während der Corona-Pandemie nicht zu denken, auch wenn Anneliese und Heinz schon vollständig geimpft sind. „Aber vielleicht trägt sie ihre Liebe auch noch zum 75. Jubiläum in zwei Jahren“, freut sich Wolfgang Mattick schon auf die „Kronjuwelen-Hochzeit“.

