Hamborn: Pfarrei St. Johann sagt Präsenzgottesdienste ab

Duisburg-Hamborn Die Pfarrei St. Johann aus Duisburg sagt Präsenzgottesdienste zu Weihnachten ab. Es gibt für die Gläubigen Alternativen im Lockdown.

Auch der Krisenstab der Pfarrei St. Johann hat beschlossen, alle Gottesdienste in den Kirchen bis zum 10. Januar 2021 abzusagen. Dieser Beschluss gilt für alle Gottesdienste in der Pfarrei, also auch für die Krankenhäuser, die muttersprachlich-polnischen Gottesdienste in St. Peter und die der Russisch-Orthodoxen und der Armenische Gemeinde, die in Räumen und Kirchen der Pfarrei gefeiert werden.

Dafür gibt es einige Gottesdienste übers Internet. Über die Webseite von St. Barbara wird ein Video-Gottesdienst angeboten, St. Hildegard hat einen Streaming-Gottesdienst vorbereitet und St. Johann plant an Heiligabend einen Gottesdienst per Zoom. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Pfarrei: propstei-st-johann.jimdo.com.

Für ein stilles Gebet werden die Gotteshäuser in der Corona-Pandemie geöffnet bleiben, auch über die Feiertage. Die Öffnungszeiten der Kirchen im Einzelnen:

Abteikirche St. Johann, An der Abtei, Alt-Hamborn: täglich 8 bis 18 Uhr, Heiligabend 8 bis 21 Uhr.

St. Hildegard, Obere Holtener Straße 28, Röttgersbach: Heiligabend 19 bis 21 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 9.30 bis 11 Uhr.

Herz Jesu, Holtener Straße 116, Neumühl: täglich 12 Uhr bis 16 Uhr, Sonn- und Feiertage 9 Uhr bis 16 Uhr.

St. Barbara, Fahrner Straße 60, Röttgersbach: Heiligabend 16 bis 19 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 14 bis 18 Uhr, ebenso am 27. Dezember und zu Silvester und Neujahr

St. Joseph, Rennerstraße 16, Alt-Hamborn: 2. Weihnachtstag 10 bis 11.30 Uhr.

St. Norbert, Norbertuskirchplatz 10, Obermarxloh: Heiligabend 10 bis 12 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 10 bis 12 Uhr

St. Peter, Mittelstraße 2, Marxloh: täglich 10 Uhr bis 17 Uhr, Heiligabend 10 bis 19 Uhr.