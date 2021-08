Nach der Eröffnung des Neubaus bekommt die Helios St. Johannes Klinik in Duisburg-Hamborn noch eine neue Bushaltestelle.

Nahverkehr Hamborn: Neue Bushaltestelle an der St. Johannes Klinik

Duisburg-Hamborn. Zum Fahrplanwechsel richtet die DVG eine neue Haltestelle an der Helios St. Johannes Klinik in Hamborn ein. Drei Buslinien sollen dort fahren.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) nimmt zum 18. August einige Änderungen an ihrem Angebot und an den Fahrplänen vor. In Hamborn betrifft dies drei Buslinien: Bei den Fahrzeugen der 908, 909 und 910 verändern sich die Linienwege, eine neue Haltestelle wird der Strecke hinzugefügt.

In diesem Zuge wird die Haltestelle „St. Johannes Hospital“ in „Hamborner Straße“ umbenannt. Außerdem wird an der St. Johannes Klinik die neue Haltestelle „St. Johannes Klinik“ direkt vor dem Eingang eingerichtet. Diese Haltestelle wird dann von den Linien 908, 909 und 910 angefahren und soll den Fahrgästen einen direkten Zugang zur Klinik ermöglichen.

Man reagiere mit den nicht nur in Hamborn vorgenommenen Anpassungen auf Rückmeldungen und Wünsche der Fahrgäste sowie auf Erkenntnisse seit dem Fahrplanwechsel 2019, teilt die DVG mit. Alle neuen Wege und Fahrtzeiten sind auf der DVG-Internetseite unter www.dvg-duisburg.de zu finden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord