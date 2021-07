Hamborn: Fumito Nunoya tritt mit „Marimba Prayers“ auf

Duisburg-Obermarxloh. Fumito Nunoya gehört zu den weltweit führenden Marimbisten. Bei dem nächsten Hamborner Sommerkonzert bietet er dem Publikum viele Stilrichtungen.

Fumito Nunoya genießt internationale Aufmerksamkeit als einer der führenden Marimbisten der heutigen Zeit. Die Corona-Pandemie regte ihn zu dem Musikprogramm „Marimba Prayers“ an, „mit dem ich meine Gedanken, Gefühle und eine Geschichte mit der Hoffnung und den Gebeten verbinden konnte“.

Damit tritt er am Mittwochabend, 21. Juli, im Duisburg beim nächsten Hamborner Sommerkonzert in der Friedenskirche (Duisburger Str. 174) auf. Los geht es um 20 Uhr.

Von Klassikstücken bis zur Filmmusik: Duisburger Publikum bekommt viel geboten

Spielen wird der in Japan geborene und jetzt in Deutschland lebende Musiker diesmal in Obermarxloh Stücke verschiedenster Stilrichtungen: darunter Ludwig Albert „Feel the Sunlight“, Bachs Violinensonate 1001, von Mario Castelnuovo-Tedesco „The Sleep of Reason Produces Monsters Op. 195“, den zweiten Satz aus „Luminosity“ von Tomasz Golinski, „Over the Rainbow“ von Harold Arlen in einem Arrangement von Robert Oetomo, die irsche Volksweise „Danny Boy“, von Astor Piazzolla „Verano Porteno“ und das berühmte „Debohra’s Theme“ aus dem Film „Once Upon a Time in America“, komponiert von Ennio Morricone.

Der Eintritt kostet pro Person 10 Euro; Voranmeldungen sind erforderlich; das Kartentelefon (0157-39359312) ist werktags von 15 bis 17 Uhr erreichbar; zu anderen Zeiten bitte auf die Mailbox sprechen; Konzertinteressierte werden zurückgerufen.

Zu allen Konzerten haben je maximal 70 Personen Zutritt, es gelten Corona-Regeln und Maskenpflicht. Mehr Infos gibt es auf www.kantorei-hamborn.de und zu Fumito Nunoya auf ww.fumitonunoya.com

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord