Hamborn: Fernwärmeversorgung fällt wegen Bauarbeiten aus

Duisburg-Hamborn. Wegen Bauarbeiten an der Heizzentrale Nord fällt in Teilen von Hamborn zeitweise die Fernwärmeversorgung aus. Rund 1000 Wohnungen sind betroffen.

Die Stadtwerke Duisburg müssen an der Heizzentrale Nord an der Diesterwegstraße Bauarbeiten durchführen. Aus diesem Grund ist am Dienstag in der Zeit von 15 Uhr bis 21 Uhr die Fernwärmeversorgung in Teilen des Bezirks Hamborn nicht wie gewohnt verfügbar.

Rund 1000 Hamborner Wohnungen sind vom Fernwärmeausfall betroffen

Die Arbeiten sind notwendig, um die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Anlage zu gewährleisten, teilt das zuständige Unternehmen Netze Duisburg mit. Betroffen vom zwischenzeitlichen Ausfall der Fernwärmeversorgung sollen die Stadtteile Hamborn, Marxloh und Neumühl sein.

Im betroffenen Gebiet gibt es laut Netze Duisburg rund 73 Anlagen, an die rund 1000 Wohnungen angeschlossen sind. Angesichts der spätsommerlichen Außentemperaturen beträfe der Ausfall vor allem Kunden, die mit Fernwärme ihr Wasser aufheizen.

