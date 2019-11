Hagedornstraße in Marxloh soll für Kinder sicherer werden

Duisburg-Marxloh. Mit neuen Warnschildern will die Bezirksvertretung den Bereich Hagedornstraße/Rolfstraße in Marxloh sicherer für spielende Kinder machen.

Vor allem im Sommerhalbjahr halten sich in Marxloh viele Menschen bis zum späten Abend draußen vor ihren Wohnungen auf, besonders im Bereich Hagedornstraße/Rolfstraße. Auf eine Anfrage der SPD in der Bezirksvertretung hat die Stadtverwaltung aber klargestellt: Eine besondere Unfallgefährdung für Kinder bestehe deshalb nicht. Trotzdem haben die Bezirksvertreter jetzt eine zusätzliche Beschilderung beschlossen.

Stadt sieht keinen Bedarf für Geschwindigkeitsüberwachung

Zwei Unfälle, bei denen Kinder zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn liefen und von fahrenden Autos erfasst wurden, sind der Verwaltung seit 2018 bekannt. In der Hagedornstraße werde zwar regelmäßig Falschparken kontrolliert. Bedarf für eine Geschwindigkeitsüberwachung bestehe jedoch nicht, heißt es. An den Schulen gebe es zudem vielfältige Angebote für Kinder, um das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu erlernen. Einmal sei das Bestandteil der Lehrpläne. Zusätzliche Verkehrserziehung leiste die Polizei, teilweise mit Verkehrswacht, Bürgerstiftung, Automobil- und Fahrradclubs. Auch Elternhaltestellen an Schulen dienten der Sicherung der Schulwege.

Die Bezirksvertreter beschlossen, dass unmittelbar vor der Kreuzung das Verkehrsschild „Achtung, spielende Kinder!“ aufgestellt wird, ferner ein Schild am Ende des verkehrsberuhigten Bereichs der Rolfstraße sowie je ein Schild vor und hinter dem Spielplatz Rolfstraße. (mkw)