Das Maifest auf dem Kometenplatz in Duisburg-Walsum ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt.

Maifest Großes Familienfest: In Walsum regiert eine neue Maikönigin

Duisburg-Walsum. Das Maifest lockte viele Besucher nach Walsum. Der mit Spannung erwartete Höhepunkt war die Wahl der Maikönigin. Wer beim Wettkampf triumphierte.

Das Maifest in Duisburg-Walsum lockte am Wochenende bei bestem Wetter viele gutgelaunte Menschen auf den Kometenplatz. Die traditionelle Aufstellung des Maibaums wurde wie gewohnt mit viel Applaus begleitet und alles, was im Stadtbezirk Rang und Namen hat, war vertreten.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Schon im Vorfeld haben etliche Vereine, Parteien und Organisationen richtigen Bienenfleiß an den Tag gelegt“, sagte Bezirksbürgermeister Georg Salomon (SPD) dankbar. Zugleich spielte er damit auf das diesjährige Motto des Maifestes an. Diesmal drehte sich alles um Insektenschutz und um Bienen. 16 Kindergärten haben gespendete Insektenhotels aufgehübscht und dabei jede Menge über die nützlichen Tierchen erfahren – und viele der Insektenhotels dann versteigert; der Erlös kommt den Kitas zugute.

Die Schützenvereine haben beim Maifest in Duisburg-Walsum unter viel Applaus den traditionellen Maibaum aufgestellt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die kleinen Festbesucher umlagerten geradezu den Stand von Imker Christian Niemand. Von ihm erfuhren sie, welche Arbeit die Bienen leisten, damit der Honig auf den Frühstückstisch kommt. So sollten außerdem sie schon im Kindesalter lernen, Umwelt und Natur wertzuschätzen.

Noch größeren Andrang gab allerdings an der Hüpfburg, an der sich die vielen Kinder austoben, zudem lockte sie das Kinderkarussell und der Speedkick. Alles konnten sie kostenlos nutzen.

„Das ist ja Wahnsinn“: Wahl der Walsumer Maikönigin ist stark umkämpft

Die Besucherinnen und Besucher des Maifests erfreuten sich an den musikalischen, tänzerischen und sportlichen Darbietungen der Walsumer Vereine, doch besonders gespannt waren sie alle auf die Wahl der Maikönigin. In drei spannenden Runden schafften es von über 40 Kandidatinnen zunächst zehn in die Zwischenrunde und drei ins Finale.

Fragen zu Biene Maja, den faulen Willi und die Spinne Thekla mussten etwa beantwortet werden. Abgefragt wurde auch Wissen über örtliche Blumenampeln, die Streuobstwiese in Overbruch oder über historische Ereignisse.

Am traditionellen Maifest auf dem Kometenplatz in Duisburg-Walsum haben sich viele Vereine, Gruppen und Institutionen beteiligt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

In einem Kopf an-Kopf-Rennen errang schließlich Beate Schmelt den Titel der Walsumer Maikönigin. Zweitplatzierte ist Janine Flesch, die Bronze-Trophäe geht an Ültü Palavan.

Alle drei Frauen waren von ihrem Abschneiden mehr als überrascht, besonders von ihren Sachpreisen und Gutscheinen, die lokale Firmen gespendet haben. „Das ist ja Wahnsinn“, freut sich die gerührte neue Maikönigin.

Nicht nur das Festprogramm kam gut beim Publikum an, sondern auch die Imbissstände fanden großen Zuspruch. So ziehen die Veranstalter aus der Bezirksverwaltung mit den örtlichen Kaufleuten und dem Knappenverein eine zufriedene Bilanz ihres diesjährigen Walsumer Maifests.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord