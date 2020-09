Glasfaser-Internet für Gewerbegebiet in Beeckerwerth geplant

Die Unternehmen im Gewerbegebiet Am Nienhaushof in Duisburg-Beeckerwerth sollen mithilfe eines modernen Glasfaseranschlusses schnelleres Internet erhalten. Der Ausbau muss sich jedoch für den Anbieter Vodafone lohnen. (Symbolbild)

Duisburg-Beeckerwerth. Vodafone will Firmen im Gewerbegebiet Am Nienhaushof per Glasfaser schnelleres Internet zur Verfügung stellen. Es gibt jedoch eine Bedingung.

Der Internet-Anbieter Vodafone will in die digitale Infrastruktur am Industriestandort Beeckerwerth investieren. Zu diesem Zweck plant der Düsseldorfer Konzern den Ausbau eines Glasfasernetzes im . Insgesamt soll dort bis zu 35 Unternehmen ein Glasfaseranschluss bereitgestellt und mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden.

Die digitale Aufrüstung ist jedoch an eine Bedingung geknüpft, wie das Unternehmen mitteilt: Damit der mehrere Millionen Euro teure Ausbau wirtschaftlich vertretbar ist, müssen genügend Unternehmen den Anschluss von Vodafone wählen. Demnach soll bei einer ausreichend großen Nachfrage der Ausbau des Glasfasernetzes noch in diesem Jahr beginnen.

Vodafone setzt bei Glasfaser-Ausbau auf FTTB-Technologie

In Beeckerwerth sind Vodafone zufolge viele Unternehmen noch über DSL-Anschlüsse mit dem Internet verbunden. Je nach Auslastung kämen beim Kunden nur wenige hundert Kilobit pro Sekunde an. Langsame Internetanschlüsse seien für Unternehmen aber ein echter Wettbewerbsnachteil, während sich den Bau eines eigenen Glasfaseranschlusses bislang nur Großkonzerne leisten könnten. Deshalb wolle man nun auch Mittelständlern die Chance auf einen schnellen Anschluss geben.

Bei dem geplanten Ausbau setzt Vodafone auf das so genannte „Fiber to the Building“ (FTTB). Mit FTTB wird jedes Gebäude mit einer Glasfaserleitung an die Verteilerstationen angeschlossen. Der Vorteil, laut Vodafone: Mit einem eigenen Glasfaseranschluss müsse die Bandbreite nicht mit anderen Unternehmen geteilt werden, so dass dem Kunden immer die volle Leistung zur Verfügung stehe.

Vorvermarktung in Beeckerwerth läuft bis 20. November

Zudem böten Glasfaseranschlüsse gegenüber herkömmlichen Kupferleitungen eine höhere Ausfallsicherheit, da sie weniger störanfällig seien. Ein weiterer Vorteil sei die Zukunftssicherheit der Technologie, da bei Bedarf die Übertragung auf mehrere Gigabit pro Sekunde erhöht werden könne.

Die Vorvermarktung für dieses Projekt beginnt ab sofort und läuft bis zum 20. November. Vodafone informiert in dieser Zeit vor Ort alle ansässigen Unternehmen mit persönlichen Anschreiben und steht für Rückfragen zur Verfügung.

