Der Landschaftspark Duisburg-Nord will seine Besucher-App lebendiger machen.

Industriegeschichte Landschaftspark Nord: Neue Videofunktion in der Besucher-App

Duisburg. Kurze Videoclips erzählen in der Besucher-App des Landschaftsparks Duisburg-Nord ab sofort die Geschichte und Gegenwart des Industriedenkmals.

Der Landschaftspark Duisburg-Nord hat seine multimediale Besucher-App um eine Funktion erweitert. Kurze Videoclips zeigen ab sofort bewegte Bilder aus Geschichte und Gegenwart des stillgelegten Hüttenwerks.

Die Inhalte des neuen Angebots sind aus einer Kooperation zwischen Duisburg Kontor als Betreiber des Landschaftsparks und dem lokalen TV-Sender Studio 47 entstanden. Der digitale Begleiter führe jetzt auf einem individuellen Rundgang zu den bekannten und verborgenen Orten des Parks, biete viele Infos und mache das Gelände auf spielerische Weise erlebbar, heißt es in einer Pressemitteilung von Duisburg Kontor.

Videos aus dem Landschaftspark: Android-Version in Planung

Die Filme werden den Besuchern automatisch in der App angezeigt, sobald sie sich in der Nähe eines sogenannten „Beacons“ befinden – Bluetooth-Technik macht das möglich. Die Videos wurden von Studio 47 exklusiv für den Landschaftspark produziert – unter anderem mit historischen Aufnahmen aus dem Archiv des Senders.

Aktuell steht die Landschaftspark-App für iOS-Geräte sowohl in deutscher als auch englischer Sprache zur Verfügung. Eine Android-Version ist in Planung und soll in Zukunft bereitgestellt werden.

Alles zur Landschaftspark-App gibt es unter www.landschaftspark.de/besucherinformationen

