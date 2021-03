Ganze LKW-Ladung Müll an Marxloher Schule ausgekippt

Duisburg-Marxloh. In Marxloh wurde ein ganzer Lkw voll Bauschutt ausgekippt. Für einen Anwohner hat das leidige Müllproblem damit eine neue Dimension erreicht.

Als „Riesensauerei“ empfindet Dieter Stradmann den riesigen Müllberg, der seit Sonntag an einem Parkplatz gegenüber der Grundschule Sandstraße in Marxloh liegt: Eine ganze Lkw-Ladung mit Bauschutt wurde hier hingekippt. Für Stradmann, der früher selbst Hausmeister an der Schule war und jetzt, als Rentner, für die SPD im Stadtrat sitzt, ist damit eine neue Dimension erreicht: „Natürlich kennen wir leider das Problem mit wilden Müllkippen schon lange. Aber wie kann man so dreist sein, einen ganzen Laster abzuladen, und das an einer Schule?“

Ärger über zunehmende Vermüllung auch im benachbarten Fahrn

Laut Stradmann muss der Schutt am Sonntagnachmittag ungefähr zwischen 14 und 16 Uhr dort abgeladen worden sein. Es handelt sich um Materialien, die zum Beispiel beim Umbau eines Badezimmers oder einer Küche angefallen sein könnten. Der Marxloher Politiker hat daraufhin nicht nur die Wirtschaftsbetriebe informiert, damit diese die Müllkippe hoffentlich schnell beseitigen können. „Ich habe auch bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt gestellt.“ Er glaube zwar selbst nicht, dass man die Verursacher erwische – „aber ich musste jetzt einfach etwas tun“.

Zuletzt haben die Redaktion wieder häufiger Bilder von wilden Müllkippen im Duisburger Norden erreicht. Waltraud und Heinz Mikolajczyk aus Fahrn etwa ärgern sich nicht nur täglich über die Verursacher, sondern auch darüber, dass nach ihrem Empfinden die Prinz-Eugen-Straße von den Wirtschaftsbetrieben vernachlässigt werde. „Es müsste normalerweise jeden Tag der Müllwagen kommen.“