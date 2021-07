Flutkatastrophe: Pater Tobias läuft für betroffene Kinder

Der Duisburger Pater Tobias unterstützt mit seinem nächsten Marathon Kinder und Jugendliche in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten in NRW und Rheinland-Pfalz.

Duisburg. Der Duisburger Pater Tobias absolviert einen Spendenlauf, um den von der Flutkatastrophe betroffenen Kindern und Jugendlichen zu helfen.

Seinen 20. Marathon im Jahr 2021 absolviert Pater Tobias für die Kinder und Jugendlichen, die von der schweren Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffen sind.

Der Duisburger „Marathon-Pater“ beteiligt sich damit an einer privaten Hilfsaktion, an der auch andere Läufer teilnehmen können – ihr Startgeld sowie zusätzliche Spenden sollen demnach einer gemeinnützigen Institution zugute kommen, die diese direkt an die Betroffenen weiterleite.

Flut und Hochwasser: Mehr als 60.000 Euro für Betroffene erlaufen

Bei dieser Lauf-Challenge sind in den ersten Tagen mehr als 60.000 Euro zusammengekommen. Informationen dazu gibt es im Internet auf www.my.raceresult.com/175405.

Wer Pater Tobias beim Spendenlauf unterstützen will, kann das unter Verwendung dieser Bankverbindung: Projekt Lebenswert, Iban: DE34360602950010766036, Verwendungszweck: Flutopfer. (cst)

