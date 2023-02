Flucht vor Polizei Duisburg: Straftäter klettert auf Baum

Duisburg. Kurios: Auf der Flucht vor der Polizei Duisburg klettert ein Straftäter hoch oben auf einen Baum in Laar. Was über diesen Fall bekannt ist.

Bei einem Einsatz der Polizei Duisburg ist es zu einem kuriosen Fluchtversuch gekommen. Ein Straftäter wollte seiner Festnahme entgehen, nahm Reißaus vor Streifenpolizisten, die ihn in Duisburg-Laar festnehmen wollten und kletterte auf einen hohen Baum. Letztlich ergab er sich.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ging am späten Sonntagnachmittag ein Hinweis aus der Bürgerschaft ein, dass der mit Haftbefehl gesuchte Verbrecher in einer Wohnung in Laar zu finden sei. Der 28-Jährige gilt demnach als psychisch krank.

Flucht vor Polizei Duisburg: Straftäter klettert auf Bau

Er konnte der Verhaftung zunächst entgehen, indem er gegen 16.45 Uhr in einen Hinterhof flüchtete und einen Baum circa zehn bis 15 Meter hochkletterte. Anfangs redeten Streifenbeamten beruhigend auf den Mann ein, weil sie verhindern wollten, dass er hinunterspringt und sich dadurch verletzt.

Die Feuerwehr, die Kriminalpolizei und für solche Situationen speziell geschulte Spezialeinheiten der nordrhein-westfälischen Polizei rückten später unterstützend an. Angehörige des Flüchtigen waren laut der Polizei ebenfalls im Hinterhof anwesend.

Arzt untersucht Geisteszustand des Mannes

Gegen 19.30 Uhr stellte sich der Gesuchte, blieb unverletzt und kam auf eine Wache. Dort untersuchte ihn ein Arzt und machte sich auch ein Bild von seinem geistigen Zustand. Anschließend wurde der Festgenommene in ein Krankenhaus gebracht.

Von den Polizeieinsatz soll es Videomaterial und daraus zusätzlich Fotoausschnitte geben, die den 28-Jährigen hoch oben im Baum zeigen. Vereinzelt sind diese Aufnahmen in den Sozialen Medien verbreitet worden.

