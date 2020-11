Feuerwehr rückt aus: Marode Walsumer Tennishalle in Flammen

Duisburg-Walsum. Die Tennishalle des TC Grün-Weiß Walsum hat am Montag gebrannt. Das Gebäude sollte ohnehin abgerissen werden und dort etwas neues entstehen.

15 Meter hoch standen die Flammen schon, als die Feuerwehr am Montagnachmittag an der Römerstraße eintraf. Dort war die nicht mehr genutzte Tennishalle des TC Grün-Weiß Walsum in Brand geraten.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen sowohl von außen als auch von innen und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

An der Römerstraße in Duisburg-Walsum soll ein Garagenpark entstehen

Das Vereinsgelände des TC Grün-Weiß vergammelt samt Halle schon seit Jahren zusehends. Tennisplätze und Parkplätze wuchern zu, die Halle selbst wird schon lange nicht mehr genutzt. Noch im Jahr 2019 hatte es sich ein neuer Vorstand des Vereins zum Ziel gemacht, das Gelände wiederzubeleben. Doch von diesen Plänen war bald nichts mehr zu hören.

Deshalb wird seit einiger Zeit eine ganz andere Lösung verfolgt: Halle und Vereinsheim sollen abgerissen werden, um auf dem Gelände einen Garagenpark zu errichten. Die Walsumer Bezirksvertretung hat bei ihrer bislang letzten Sitzung der notwendigen Änderung des Bebauungsplans zugestimmt.

Insgesamt 125 Garagen soll die Anlage nach den Plänen des Investors umfassen. Darin sollen neben Pkw auch Wohnmobile, Caravans, oder auch Boote und sperrige Möbel unterkommen. Welche Auswirkungen der Brand auf das Projekt haben wird, war am Montag noch nicht abzusehen.

