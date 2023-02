Feuerwehr löscht Brand unter der Meidericher Einkaufsstraße

Duisburg-Meiderich. Die Feuerwehr Duisburg hat am Sonntag einen Brand unter der Meidericher Einkaufsstraße gelöscht. Betroffen waren auch Edeka und das Bezirksamt.

Die Feuerwehr Duisburg ist am Sonntagnachmittag zu einem Brand in der Meidericher Einkaufsstraße ausgerückt. Aus einem Kellerschacht an der Von-der-Mark-Straße war gegen 15.15 Uhr viel Rauch ausgetreten. Wie der Lagedienst auf Nachfrage der Redaktion berichtet, brannte Papiermüll in einem Einkaufswagen, der sich unter dem Edeka-Markt auf einem unterirdischen und freizugänglichen Autostellplatz befand.

Der Altpapierbrand sei relativ unspektakulär gewesen und wurde von Einsatzkräften, die Atemschutzgeräte trugen, nach nur wenigen Minuten gelöscht.

Da der Rauch aber auch in den benachbarten Supermarkt und ins Bezirksamt gezogen war, wollten sie die Gebäude kontrollieren und entlüften. Dafür warteten sie zunächst auf zuständige Mitarbeiter mit Schlüsseln. Mithilfe eines Hochleistungslüfters konnten sie den Rauch entfernen und um 16.50 Uhr wieder abrücken. Beteiligt waren 45 Einsatzkräfte.

Aktuell ist die Brandursache noch unklar. Aber die Polizei ist eingeschaltet, um sie zu ermitteln.

