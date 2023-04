Feuerwehr Duisburg rückt zu Brandeinsatz an Grundschule aus

Die Feuerwehr Duisburg ist am Freitagabend zu einer Grundschule ausgerückt.

Die Duisburger Feuerwehr ist am Karfreitag zu einem Brandeinsatz an der Grundschule Zoppenbrückstraße in Obermeiderich ausgerückt. Abends gegen 20 Uhr hatte es, wie die Feuerwehr mitteilt, auf dem Dach gebrannt.

Dort befand sich demnach auch eine Propangasflasche, die aber von den Einsatzkräften gekühlt und in Sicherheit gebracht werden konnte. Um auszuschließen, dass sich die Flammen bereits in der Dachkonstruktion ausgebreitet hatten, wurde die Dachhaut zur Kontrolle leicht geöffnet.

Der Einsatz dauerte circa 45 Minuten, beteiligt war ein Löschzug mit insgesamt 14 Rettern, der zur Feuerwache 1 in Duissern gehört.

