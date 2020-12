Die Polizei Duisburg geht derzeit davon aus, dass das Feuer in der Tennishalle des TC Grün-Weiß Walsum mit Absicht gelegt wurde.

Brand Feuer in Walsumer Tennishalle: Verdacht auf Brandstiftung

Duisburg-Walsum. Nach dem schweren Feuer an der Tennishalle des TC Grün-Weiß Walsum geht die Polizei von Brandstiftung aus. Das Gebäude ist komplett ausgebrannt.

Das Feuer an der Tennishalle des TC Grün-Weiß Walsum wurde wohl absichtlich gelegt. Wie die Duisburger Polizei am Dienstag mitteilte, gehen die Ermittler derzeit von Brandstiftung aus.

Die Tennishalle an der Ecke Römerstraße, Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße ist am Montag vollständig ausgebrannt. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Die Beamten bitten zudem den Eigentümer der Tennishalle, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Alle Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203 2800 .

Schon vor dem Brand war die Tennishalle nicht mehr in Benutzung. Das gesamte Vereinsgelände gammelte seit Jahren vor sich hin . Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass ein Investor auf dieser Fläche einen Garagenpark errichten will.

