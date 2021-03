Feuer in Marxloh: Polizei hat Vermutung zur Brandursache

Bei einem Brand am Schwelgernpark wurde am Wochenende so viel Rauch freigesetzt, dass ganz Duisburg-Marxloh im Nebel lag.

Duisburg-Marxloh. Nach dem schweren Brand auf einer Kleingartenanlage in Duisburg-Marxloh glaubt die Polizei, die Ursache des Feuers ermittelt zu haben.

Nachdem es am Sonntag auf der Kleingartenanlage an der Marxloher Vereinsstraße gebrannt hat, vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Ursache für das Feuer. Im Gegensatz zu zwei weiteren Bränden am Wochenende gehen die Ermittler also nicht von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr war am frühen Sonntagmorgen nach Marxloh ausgerückt, wo das Vereinsheim des Kleingartenvereins „Am Schwelgernpark“ in Flammen stand.

Der Rauch war auch in Richtung Marxloher Ortskern gezogen und hatte die Weseler Straße vernebelt. Anwohner wurden über die Warn-App NINA aufgefordert, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten.