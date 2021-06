Fahrerflucht: Auto verletzt in Duisburg Mädchen bei Unfall

Duisburg-Neumühl. Ein Autofahrer hat ein zehnjähriges Mädchen bei einem Unfall in Duisburg-Neumühl verletzt und ist weitergefahren. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nach einem Autounfall mit Fahrerflucht, bei dem ein junges Mädchen verletzt wurde, sucht die Duisburger Polizei jetzt Zeugen. Demnach wurde die zehnjährige Grundschülerin bereits am vergangenen Donnerstag, 27. Mai, mittags gegen 12.50 Uhr von einem unbekannten Autofahrer angefahren.

Die Zehnjährige wartete in Neumühl, bis ihre Ampel an der Gartentraße grün wurde und überquerte gerade die Fußgängerfurt direkt vor der Barbara-Schule, als sie von dem Auto erfasst wurde. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht am Arm. Der Fahrer hielt zwar kurz an und fragte durchs geöffnete Fenster, ob alles in Ordnung sei, fuhr dann aber sofort weiter.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 entgegen

Er soll zwischen 30 bis 50 Jahre alt sein, ist schlank und hat dunkles Haar. Mit seinem Fahrzeug, einem großen braunen Wagen – vermutlich ein SUV – war er von der Dörnbergstraße in die Gartenstraße abgebogen und fuhr nach dem Verkehrsunfall in Richtung Amsterdamer Straße weiter.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall, zum flüchtigen Fahrer oder zu dessen Auto machen können. Hinweise nimmt das as Verkehrskommissariat 21 entgegen unter 0203 2800.

