Ev. Kirche feiert in Meiderich wieder Präsenzgottesdienste

Duisburg-Meiderich. Die Evangelische Gemeinde Duisburg-Meiderich lädt ab Juni wieder zu Präsenzgottesdiensten ein. Außerdem will sie Kindern in der Krise helfen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich beginnt aufgrund der sich in Duisburg entspannenden Corona-Lage im Juni wieder mit Präsenzgottesdiensten. Dafür kommen die Gläubigen in der Kirche auf dem Damm erstmals wieder am Sonntag, 6. Juni, um 11 Uhr zusammen. Zusätzlich zu den Sonntagsgottesdiensten können weiterhin die Gemeindemitglieder freitags von 16 bis 18 Uhr zum stillen Gebet und Kerzenanzünden vorbeikommen.

Für alle Gottesdienste gilt weiterhin das Hygienekonzept. Gefeiert wird ohne Gesang, mit Kontaktlisten, Desinfektion, Maskenpflicht und Abstand – aber in Gemeinschaft.

Benefizaktion soll Projekte der Duisburger Kindernothilfe unterstützen

Im Mittelpunkt des jetzt erstarkten Gemeindelebens steht Juni bis August einschließlich die Aktion „Bewegung hilft!“, mit deren Einnahmen und Spenden die Gemeinde direkt die Arbeit der Kindernothilfe unterstützt, die in der Corona-Krise Kindern in Indien hilft. Mitmachen ist einfach: Interessierte melden sich auf der Internetseite www.kirche-meiderich.de oder im Gemeindebüro an und zahlen die Startgebühr in Höhe von fünf Euro. Dann dokumentieren die Teilnehmer eine Strecke, die sie zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen wollen, mit einem Foto und schicken das Bild mit Angabe der zurückgelegten Kilometeranzahl ans Gemeindebüro. Jeder erlaufene Kilometer ist der Gemeinde 50 Cent wert. Mit Muskelkraft geradelte Kilometer bringen 20 Cent, auf einem Elektrorad 10 Cent. Der Erlös fließt an die Kindernothilfe.

Zusätzlich zu den Präsenzgottesdiensten und der Aktion „Bewegung hilft“ wird es weiterhin Online-Angebote geben: So soll ein kurzes Video ähnlich dem „Impuls der Woche“ einmal monatlich im Internet abrufbar sein.

