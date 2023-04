Erdbebenopfer in Türkei und Syrien: Benefizabend im Parkhaus

Duisburg. Musik, Poesie und Comedy: Erdbebenopfern im syrisch-türkisch Katastrophengebiet soll ein vielfältiger Benefizabend in Duisburg-Meiderich helfen.

Zu einem Benefizabend für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien lädt das Parkhaus Meiderich an diesem Samstag, 29. April, ein. Das Publikum erwartet ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) ein bunt gemischter Abend mit vielen verschiedenen Künstlern. Er steht unter dem Motto „El ele – Hand in Hand“.

Zu den Acts gehören die Duisburger Sängerin Florence Mankenda, die Comedienne Lale Öztürk, der Poetry Slammer Jay Nightwind und die englische Band Chasing Grace. Headliner ist Emre Yeşil, Solist des Jungen Ensemble Ruhr, der mit seiner neugegründeten Band auf der Parkhaus-Bühne steht und seine eigenen Songs sowie türkische Hits aus den 90ern performt. Seine Inspiration war die Reihe „Açık Koltuk“ der türkischen Popsängerin Zeynep Bastık.

Der Sänger Emre Yeşil ist der Headliner beim Duisburger Benefiz-Abend für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei. Foto: Parkhaus Meiderich

Alle Einnahmen sind für Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei

Der Erlös des Benefizabends wird für Soforthilfemaßnahmen im syrisch-türkischen Katastrophengebiet verwendet und fließt an das Bündnis Entwicklung Hilft. „Die kompletten Einnahmen werden gespendet“, betont Veranstalterin und Parkhaus-Geschäftsführerin Aylin Röken. Die Künstler und Musiker verzichten demnach auf ihre Gage und das Parkhaus-Team organisiert und betreut das Event ehrenamtlich. Das Essen ist selbst gemacht, aufgetischt werden Häppchen nach mazedonischen, syrischen und türkischen Rezepten.

„Es wird hoffentlich voll“, sagt Aylin Röken im Gespräch mit der Redaktion und gibt sich aber zuversichtlich, dass eine anschauliche Spendensumme für die Erdbebenopfer zusammenkommt.

Die Tickets für „El ele – Hand in Hand“ kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 20 Euro. Los geht es an der Bürgermeister-Pütz-Straße 123 um 19 Uhr, der Einlass ist um 18 Uhr. Weitere Infos gibt’s auf www.parkhaus-meiderich.de.

