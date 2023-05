Einbruch bei der Caritas in Meiderich: Diebe stehlen Auto

Duisburg-Meiderich. Unbekannte Täter sind in das Gebäude der Caritas-Sozialstation in Duisburg-Meiderich eingebrochen. Auch ein Verein ist Opfer der Diebe geworden.

Unbekannte Täter sind in der in der Nacht von Sonntag (21. Mai) auf Montag (22. Mai) in ein Haus an der Hollenbergstraße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie grenzt die Tatzeit zwischen Sonntagabend, 20.45 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.10 Uhr, ein.

In dem Gebäude sind die Caritas-Sozialstation Meiderich und das Kettelerheim des Vereins St. Michael ansässig. „Bei uns wurde der Sparclubkasten gestohlen“, berichtet Michael Hekers, Vorsitzender des Vereins. „Viel kann nicht drin gewesen sein, denn er wird regelmäßig geleert. Letztlich sind wir froh, dass der Schaden nicht so hoch ist und in unseren Räumen nichts zerstört wurde.“

Die Caritas kam nicht so glimpflich davon. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Diebe hier nicht nur Bargeld, sondern auch einen weißen Volkswagen Up. Die Täter hatten den Autoschlüssel in den Büroräumen entdeckt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 zu melden.

