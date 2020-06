Einbrecher stehlen Harley Davidson aus Meidericher Garage

Duisburg-Mittelmeiderich. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen für einen Einbruch bei dem aus einer Mittelmeidericher Garage unter anderem ein Motorrad gestohlen wurde.

Die Duisburger Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch, bei dem in Mittelmeiderich eine Harley Davidson gestohlen wurde. Demnach sollen unbekannte Täter bereits in der Nacht zu Sonntag (6. Juni, 18 Uhr, bis 7. Juni, 9 Uhr) in eine Garage am Hogenweg eingebrochen sein und eine Harley Davidson (Modell FXDWG) gestohlen haben. Zudem fehlen laut Eigentümer zwei Fahrräder, Werkzeug und Autoreifen.

Diese Harley Davidson wurde aus einer Duisburger Garage gestohlen. Foto: Polizei Duisburg

Die Polizei hält es für möglich, dass in der fraglichen Zeit am Hogenweg jemand einen verdächtigen Transporter oder Anhänger beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann. Zeugen mögen sich unter 0203/2800 an das Kommissariat 14 wenden.