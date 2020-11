Duisburg-Röttgersbach. Die Wirtin vom Mattlerhof in Duisburg ist sauer. Obwohl jeder weiß, dass die Gastronomie ums Überleben kämpft, stahlen Diebe auch noch Tische.

Wirtin Selma Bulut ist fassungslos. Diebe haben schwere Tische von der Terrasse ihres Lokals abgeräumt. „Ich kämpfe seit Monaten um mein wirtschaftliches Überleben und das meiner Mitarbeiter und jetzt werde ich auch beklaut. Wer macht so was?“, fragt Selma Bulut vom Brauhaus Mattlerhof.

Es geschah am vergangenen Mittwoch gegen 22 Uhr: Eine Überwachungskamera, die am Brauhaus installiert ist, hat den Diebstahl aufgezeichnet. Zwei Unbekannte, ein Mann und eine Frau, schleppten unter anderem einen 30 Kilo schweren Tisch weg. Da das Lokal ziemlich abgelegen ist, umgeben vom Wald des Mattlerbuschs, konnten die Männer ungestört „arbeiten“. Auch Selma Bulut, die in einer Wohnung über den Gasträumen lebt, bekam nichts davon mit.

Mattlerhof in Duisburg: „Jeder weiß doch, dass die Situation für die Gastronomie schwierig genug ist“

„Ich bin sehr traurig. Jeder weiß doch, dass die Situation für die Gastronomie sowieso schon schwierig genug ist“, so die Wirtin. Es gehe ihr nicht ums Geld. „Ich will Gerechtigkeit“, sagt die Frau, die den Mattlerhof 2014 übernahm und seitdem mit viel Einsatz zu einem erfolgreichen Betrieb entwickelt hat.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Auf Buluts Facebook-Post haben viele Leute reagiert. „Asozial und armselig“, so lauten die Kommentare. Ein Nutzer schreibt: „In solchen Zeiten sollte man sich helfen und nicht beklauen“.

Das Lokal wird gerne für runde Geburtstage und Hochzeiten gebucht, vor Corona feierten an einigen Wochenenden hier fünf Gesellschaften gleichzeitig. Normalerweise muss man über ein Jahr im Voraus anfragen, wenn man einen bestimmten Termin bekommen will. Die Feiern, ihre Haupteinnahmequelle, fallen seit vielen Monaten flach, ebenso wie die zahlreichen Weihnachtstreffen.

Die schöne Terrasse des Mattlerhofs, hier noch mit vollständigem Mobiliar, musste im Corona-Jahr zeitweise gesperrt werden. Die Einnahmen fehlen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

„Normalerweise haben wir über 1000 Leute hier um diese Zeit“, sagt die Gastronomin, die zuvor den Ratskeller in Alt-Hamborn geführt hat. Durch einen Außer-Haus-Verkauf über die Weihnachtsfeiertage hofft Selma Bulut wenigstens auf ein paar Umsätze. Außerhalb der Feiertage lohne der Abholservice nicht, weil das Lokal zu weit außerhalb liege.

Bereits im Sommer wurde eine schwere Holzgarnitur geklaut

Bereits im Sommer ist eine 40 Kilo schwere Holzgarnitur von der Terrasse des Mattlerhofs gestohlen worden. Eigentlich war Selma Bulut davon ausgegangen, dass man derart sperriges Mobiliar nicht einfach so mitnimmt. Doch jetzt hat sie vorsichtshalber die gesamte Terrasse räumen lassen. Besetzt werden Stühle und Tische bis auf weiteres ja leider sowieso nicht.

Die Polizei sucht nun nach dem Diebespaar. Anhaltspunkte geben die Kamera-Aufzeichnung: Der Mann ist circa 40 bis 50 Jahre alt, kräftige Figur, lange blonde Haare. Er trug helle Jeans und weiße Turnschuhe. Die Frau (35-40 Jahre), ist schlank, mit langen braunen Haaren. Sie hatte eine helle Winterjacke an. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kommissariat 34 unter 0203 280 0.

<<< AM ANFANG GAB ES MILCH UND FLASCHENBIER IM MATTLERHOF

• Der Mattlerhof ist eines der traditionsreichsten Lokale in Duisburg. Die Geschichte der Gaststätte beginnt um 1920, als der erste Wirt eine Konzession für den Ausschank von Milch und Flaschenbier beantragte.

• Fast hundert Jahre später, nämlich 2014, übernahm Selma Bulut den Gasthof. Er ist beliebt für große Feiern . Die Wirtin organisiert auch immer wieder Veranstaltungen wie Krimi-Dinner oder Hochzeitsmessen . Zu Corona-Zeiten fällt auch das natürlich flach.