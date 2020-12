Duisburg. Corona-Demonstrantin „Jana aus Kassel“ verglich sich mit Sophie Scholl. Duisburger Schüler äußern in einem offenem Brief ihr Entsetzen.

Eigentlich ist „Jana aus Kassel“ nur eine von vielen selbst ernannten „Querdenkern“ , die zurzeit gegen die Corona-Schutzverordnung protestieren. Wie die meisten zweifelt sie Recht- und Verhältnismäßigkeit der geltenden Beschränkungen an, wähnt sich in einer Diktatur. Seit gut einer Woche aber ist die junge Frau bundesweit bekannt: In einer Rede verglich sie sich mit Sophie Scholl . Ein Video davon kursiert im Netz – Jana erntet vor allem Spott und Entrüstung. Dem schließt sich mit einem offenen Brief auch eine Duisburger Berufsschule an, die nach der Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus benannt ist.

Sophie Scholl ist für Marxloher Schule „mehr als nur eine historische Person“

Seit 1989 trägt das Marxloher Sophie-Scholl-Berufskolleg seinen Namen. Und Sophie Scholl sei für die Schulgemeinde mehr als nur eine historische Person, erklärt Politiklehrerin Brigitte Wilken: „Sie ist ein Sinnbild für den Widerstand gegen die Nazi-Diktatur.“ Mit ihrer Person verbinde die politische Kulturarbeit des Berufskollegs eine besondere Verpflichtung: Demokratische Grundwerte, ein geschichtliches Bewusstsein und die kritische Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen.

Zumindest an den beiden letztgenannten Punkten mangelt es „Jana aus Kassel“ – so das Empfinden der Duisburger Schüler. Diese Jana trat am 21. November bei einer „Querdenker“-Demonstration in Hannover ans Mikrofon, um eine Rede zu halten. Mit Sophie Scholl verbinde sie, dass sie seit Monaten „im Widerstand“ aktiv sei, auf Demonstrationen gehe, Flyer verteile und Versammlungen organisiere. Wofür genau sie sich einsetze? „Freiheit, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit.“

NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl wurde 1943 mit dem Fallbeil hingerichtet

So alt wie die nach eigenen Angaben 22-jährige Jana wurde Sophie Scholl nicht. Im Alter von 21 Jahren wurde sie durch das Nazi-Regime mit dem Fallbeil hingerichtet, unter anderem wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ – die Studentin hatte mit ihrer Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ massenhaft Flugblätter verteilt.

„Dieser Vergleich hat bei meinen Schülern einen Sturm der Entrüstung ausgelöst“, berichtet Brigitte Wilken. Gemeinsamkeiten zwischen Sophie Scholl und Jana aus Kassel gebe es schlichtweg nicht: „Der einzige Effekt dieses Vergleichs ist die Verharmlosung des Mutes, den Widerstandskämpfer in der NS-Zeit aufbringen mussten.“ Man sei zutiefst betroffen und empört, in welchem Zusammenhang der Name Sophie Scholls genutzt wurde.

Ausstellung zum Schicksal Sophie Scholls an gleichnamigem Berufskolleg

Die Schüler der Erzieherklasse E 18, einer Oberstufenklasse in der Erzieherausbildung, fordern Jana in ihrem Brief deshalb auf, sich ernsthaft mit Sophie Scholl und ihrer Zeit auseinanderzusetzen. Sie werde schnell feststellen, „dass es ein riesiges Privileg und Zeichen großer Freiheit ist“, auf der Bühne stehen zu können und seine Meinung zu verkünden.

In Anlehnung daran fragen die angehenden Abiturienten: „Kannst du dich an Reden, Demonstrationen oder öffentliche Stellungnahmen von Sophie Scholl erinnern?“ Die Antwort liefern sie gleich mit: „Richtig, kannst du nicht! Das war nämlich nicht erlaubt, da Menschen wirklich nicht frei waren.“ Der Brief schließt mit einer letzten, eindringlichen Frage: „Mal ernsthaft: Fühlst du dich wirklich wie Sophie Scholl?“

Dass der Name ihres Berufskollegs nicht nur eine Hülle ist, haben die Schüler bereits in der Vergangenheit bewiesen – und das nicht nur im Politikunterricht. Im Rahmen eines Kunstprojekts schuf dieselbe Klasse im Sommer 2019 eine Ausstellung, die sich mit den Schicksalen von Sophie Scholl und Anne Frank auseinandersetzte . Jetzt hoffen sie, mit ihrem Brief öffentlich ein Zeichen zu setzen, aber auch die Zielperson selbst zu erreichen. Lehrerin Wilken kann sich jedenfalls vorstellen, den Brief auch noch direkt an „Jana aus Kassel“ zu schicken, vorausgesetzt, man findet eine glaubwürdige Kontaktadresse.