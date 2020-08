Im Selbstversuch: Oberbürgermeister Sören Link (links) lässt sich bei der Firma „Günes Sanierung“ in Duisburg-Neumühl erklären, wie genau die Arbeit des Unternehmens aussieht – und legt unter den wachsamen Augen von Wirtschaftsförderer Ralf Meurer (Mitte) am Laubbläser selbst Hand an.