Duisburger Parkkonzerte beginnen wieder im Jubiläumshain

Duisburg-Röttgersbach. Die Parkkonzerte im Duisburger Jubiläumshain beginnen jetzt wieder. Zum Auftakt kommen die Bergsteirer, später gibt auch Anja Lerch ein Konzert.

Die Parkkonzerte im Jubiläumshain starten wieder. Die beliebte Freiluftkonzertreihe in Duisburg-Röttgersbach an der an der Ziegelhorststraße beginnt am Sonntag, 6. Juni, um 11 Uhr. Zum Auftakt präsentieren „Die Bergsteirer“ Stimmungsschlager und Volksmusik. Auf der steirischen Harmonika geht es vom Ruhrrevier nach Tirol und über die Steiermark nach Oberkrain. Der Eintritt ist frei.

Die Parkkonzerte finden unter den geltenden Corona-Regeln statt. Der Besuch ist aktuell nur mit negativem Coronatest möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder für vollständig Geimpfte und Genesene. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln, außerdem werden die Kontaktdaten erfasst und nummerierten Sitzplätzen zugeordnet. Die Konzerte dauern höchstens 90 Minuten und werden ohne Pause gespielt. Trotz der großzügigen Parkanlage ist die Besucheranzahl beschränkt.

Die beliebte Duisburger Musikerin Anja Lerch plant im Juli ein Parkkonzert im Jubiläumshain. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Unterstützt werden die Hamborner Parkkonzerte auch in diesem Jahr finanziell vom Lions-Clubs Duisburg-Hamborn. Sofern die Corona-Pandemie es zulässt, finden nach dem Auftakt sechs weitere Veranstaltungen im Jubiläumshain statt: Horngruppe der Duisburger Philharmoniker (13. Juni), Bandion-Freunde Essen (20. Juni), Musikgruppe „Wahre Freunde“ (27. Juli), Musikvereinigung Duisburg-West (4. Juli), Akkordeon-Orchester (11. Juli) sowie die Duisburger Sängerin Anja Lerch (18. Juli).

Aktuelle Informationen gibt es auch im Internet und auf www.facebook.com/ParkkonzerteHamborn.

