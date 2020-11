Duisburger Norden engagiert sich zum Welttag der Armen

Duisburg. Initiativen aus dem Duisburger Norden beteiligen sich mit kreativen Projekten an der „Challenge für mehr Solidarität“ zum Welttag der Armen.

Mehrere Gemeinden und Initiativen aus dem Duisburger Norden beteiligen sich an der „Challenge für mehr Solidarität“ zum diesjährigen Welttag der Armen . Das Projekt hat mit Ablauf der Anmeldefrist Ende Oktober kräftig Fahrt aufgenommen, teilt das Bistum Essen mit.

Vierzehn Projektgruppen, auch aus umliegenden Städten, sind nun am Start und wetteifern in den nächsten Wochen um die beste und erfolgreichste Idee, um möglichst hohe Erträge für eine zielgerichtete Unterstützung Benachteiligter sowohl im eigenen Land als auch in Lateinamerika zu erwirtschaften. Denn, so betont auch Weihbischof Ludger Schepers, „in dieser Zeit der Corona-Pandemie sind die arm Gemachten und Verletzlichen weltweit besonders betroffen: Menschen in prekären Verhältnissen, Obdachlose, Alleinerziehende, einsame Menschen.“

Engagement in Röttgersbach, Marxloh, Neumühl und Meiderich

Um möglichst alle Projektideen unter den aktuellen Corona-Einschränkungen erfolgreich umsetzen zu können, wurde der Projektzeitraum vom Bündnis „Gemeinsam solidarisch zum Welttag der Armen“ um einen Monat bis Ende Dezember verlängert.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Vorbereitungen sind schon weit gediehen. „Das, was schon jetzt trotz der vielen notwendigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie von den Teams auf die Beine gestellt worden ist, strotzt nur so vor Kreativität und Einfallsreichtum“, freuen sich die Bündnissprecher. Gefertigt und zum Verkauf angeboten werden zum Beispiel Lebensmittel wie Stutenkerle (St. Barbara, Röttgersbach), Kekse (Duisburger Werkkiste), Muffins (Kita St. Peter, Marxloh), Pralinen (Projekt Lebenswert, Neumühl) sowie herzhafte und süße Leckereien (Initiative „Frauen aller Länder“).

Duisburger Werkkiste näht aus Stoffresten Einkaufsbeutel

Drei Projektgruppen aus der Duisburger Werkkiste fertigen außerdem handwerkliche Produkte wie Seifen, wiederverwendbare Strohhalme aus dem 3D-Drucker oder individuelle Einkaufstaschen. Ein weiteres Projekt kommt aus St. Michael in Meiderich, wo aus Stoffresten Brotbeutel genäht, bemalt und anschließend mit je einer Brotbackmischung gefüllt werden.

Die Sachen werden dann im unmittelbaren Umfeld der Einrichtungen, in Kirchen nach dem Gottesdienst oder auf Wochenmärkten in Duisburg, Oberhausen, Bottrop und Bochum verkauft.