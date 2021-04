Duisburger Marathon-Pater trainiert Dschungelcamp-Star

Duisburg-Alt-Hamborn. Pater Tobias bereitet Peter Orloff (77) auf den Halbmarathon vor. Der frühere Schlagersänger leitet Kosakenchor und tritt im Dschungelcamp auf.

Peter Orloff bereitet sich auf einen Halbmarathon vor. Der 77-jährige wird dabei von einem Experten unterstützt. Pater Tobias aus der Abtei Hamborn, mittlerweile bekannt als „Marathon-Pater“, drehte jetzt mit dem ehemaligen Schlagerstar die erste Runde durch den Duisburger Norden und Oberhausen.

„Er kann einen unheimlich gut motivieren“, schwärmt Orloff über den sportlichen Pater. „Und darüber hinaus ist er auch ein wunderbarer Gesprächspartner“, sagt Orloff, der seit vielen Jahren den Schwarzmeer Kosaken-Chor leitet.

Hitparade, Dschungelcamp, Marathon: Peter Orloff sucht die Herausforderung

Peter Orloff, der älteren Generation noch aus Hitparaden-Zeiten bekannt, liebt nach wie vor die Herausforderung. 2019 holte er den dritten Platz bei der RTL-Fernsehshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Ende 2019 trat er als bislang weltweit ältester Teilnehmer beim „Ninja Warrior“-Promi-Special an. Nun soll’s der Halbmarathon sein. „Und wenn ich den erst mal gepackt habe, dann vielleicht sogar demnächst mal einen Marathon. Der Weg ist das Ziel“, sagt Orloff, dessen russischer Vater Nikolai von Orlow ein evangelischer Geistlicher war.

Besonders beeindruckt ist Peter Orloff von Pater Tobias’ neuem Buch „Der Marathon-Pater“. Da steht unter anderem drin, dass er sogar mal einen Alligator gesegnet hat. „Und für mich war die Begegnung mit Krokodilen eine meiner Lieblings-Dschungelprüfungen“, sagt der „Dschungelkönig der Herzen“.

Beim Laufen erzählt Peter Orloff von seinem schweren Unfall

Er zeigte sich beeindruckt von der ausgewählten Strecke. So ging es vorbei an der bunten Oberhausener Spiralbrücke „Slinky Springs to fame“. „Bei so einer Kulisse macht das Laufen noch mehr Spaß“, meint Orloff. Bei ihrem Trainingslauf nahmen sich der Sänger und der Pater Zeit für intensive Gespräche.

So erzählte Orloff von seinem schweren Autounfall im Jahr 2008. Er hatte damals Glück, dass er die schweren Verletzungen gut überstand. „Der Sport hat mir geholfen, dass ich schnell wieder fit geworden bin“, sagt der Sänger. Mit Pater Tobias unterhielt er sich auch über soziales Engagement.

Marathon und Spenden sammeln

Der Duisburger Prämonstratenser-Mönch sammelt als Spendenläufer Geld für das „Projekt LebensWert“, seine gemeinnützige Organisation. Kürzlich absolvierte der Marathon-Pater die 42,195 Kilometer in Rheda-Wiedenbrück. Sein bereits 116. Lauf dieser Art stand unter dem Motto „Zirkuszelt für die Kita Herz-Jesu“. Der nächste Lauf mit Pater Tobias ist schon geplant. „Dann nehmen wir eine längere Strecke in Angriff“, verspricht Orloff.