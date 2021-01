Duisburger Gläubige beeinflussen Gottesdienst per Mausklick

Präsenzgottesdienste finden in der evangelischen Gemeinde in Duisburg-Obermeiderich nicht statt. Beim Online-Gottesdienst gibt es jetzt erstmals eine interaktive Predigt, die Prädikant André Welters vorab aufgezeichnet.

Duisburg-Obermeiderich. Die Ev. Gemeinde Obermeiderich bietet im Online-Gottesdienst eine interaktive Predigt. Gläubige wählen am Computer, wie sie weitergeht und endet.

Im Online-Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Obermeiderich können Gläubige mit einem Mausklick vorm Computermonitor aussuchen, wie die Predigt fortgeführt wird: Sie kann aufbauen oder Trost spenden. Diesen besonderen Clou hat sich Prädikant André Welters für den interaktiven Gottesdienst am Sonntag, 31. Januar, ausgedacht. Seine Predigt bereitet er so vor, dass sie inhaltlich in verschiedene Richtungen geht und auch unterschiedlich endet.

Dafür zeichnet er verschiedene Predigtstränge auf, so dass Online-Besucher an drei verschiedenen Stellen im Gottesdienst mit einem Klick auswählen können, wie die Predigt weitergehen soll. Zu dieser Idee, die jetzt neu in Obermeiderich ausprobiert wird, passt auch das Predigtthema: Welter spricht über „die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe“. Ob es eine Wahrheit gibt, ob man sich die Wahrheit aussuchen kann und wie Gott bei der Wahrheit helfen kann, erfahren alle an diesem Sonntag ab 11 Uhr auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde: www.obermeiderich.de.

