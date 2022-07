Duisburger Gemeinde: Jahrhunderte alte Glocke ist kaputt

Duisburg-Röttgersbach. Die Glocke am Kirchort St. Barbara in Duisburg-Röttgersbach ist kaputt. Die Erneuerung des Klöppels ist für die Gemeinde eine Herausforderung.

Nicht viele Glocken im Bistum Essen sind älter als die Christus-Glocke am Kirchort St. Barbara in Röttgersbach. Doch zumindest für einige Monate wird die 1595 gegossene Glocke nicht mehr läuten – der Klöppel ist gebrochen.

Bemerkt wurde der Schaden, nachdem ein Ehrenamtlicher der Gemeinde über ein deutliches Scheppern berichtet hatte. Verantwortliche des Fördervereins „Rettet St. Barbara“ fanden dann den abgefallenen Klöppel im Turm.

Duisburger Kirchenglocke überlebte die Weltkriege nur knapp

Eine Instandsetzung oder sogar Neuanfertigung zu bezahlen, ist für den selbstständigen Kirchort eine echte Herausforderung. Die Gemeinde finanziert sich allein aus Spenden und Mieteinnahmen. „Aktuell werden Angebote eingeholt“, berichtet Tobias Lechte für das ehrenamtliche Führungsteam.

Die Glocke in St. Barbara bleibt zurzeit still. Foto: St. Barbara

Abhängig davon, ob eine Reparatur oder die Neuanfertigung in einer Gießerei nötig ist, rechnet St. Barbara mit Kosten bis zu mehreren Tausend Euro. „Gott sei Dank sind durch den Sturz des Klöppels keine Schäden am Turm entstanden“, zeigt sich Lechte erleichtert. Die Christus-Glocke wiegt nämlich insgesamt 865 Kilo. Sie bildet mit der kleineren Barbara-Glocke und der Trinitatis-Glocke von 1749 ein Geläut.

Froh sind die Gemeindemitglieder auch, dass ihre historische Glocke überhaupt repariert werden kann. Denn sie sehen sie auch als Zeichen für den Frieden und gegen Krieg. Zweimal – 1917 und nach 1940 – sollte die Glocke für Zwecke der deutschen Kriegsindustrie eingeschmolzen werden. Nur zufällig blieb sie erhalten.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Gemeinde sammelt Spenden für Reparatur und Neuanfertigung

Die Nationalsozialisten hatten die damalige Glocke der Michaelskirche im schlesischen Langenau bereits eingezogen. Trotzdem landete sie auf einem Glockenfriedhof in Hamburg. Dort lagerte sie bis zum Kriegsende und kam 1952 nach Duisburg, in die im gleichen Jahr geweihte Barbarakirche. Während der Renovierung 2002 erhielt sie ihren neuen Klöppel, von dessen kurzer Lebensdauer man in der Gemeinde überrascht ist.

Für die Kosten der Reparatur wurde in der Barbarakirche ein Opferstock eingerichtet. Spenden sind auch über den Förderverein möglich: Konto „Verein der Freunde und Förderer: Rettet St. Barbara“; Iban DE 14 3506 0386 6176 9000 00, BIC: GENODED1VRR

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord