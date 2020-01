Duisburg-Beeck. In Duisburg-Beeck züchtet eine Familie seit 1936 Kaninchen. Die jüngste Züchterin ist erst sieben Jahre alt, aber schon mit Feuereifer dabei.

Acht Jahre war Günther Pütz alt, als er sein erstes Kaninchen bekam. Damit war er so alt wie heute seine Ur-Enkelin Mira, die ebenfalls schon ein Kaninchen hat. Günther war der erste Kaninchenzüchter in der Familie Pütz, die noch heute, in der inzwischen fünften Generation, Kaninchen hält. Aber er war nicht der älteste. „Unser Großvater hat seinen Vater noch mit der Kaninchenzucht angesteckt“, erzählt Axel Pütz, der Vater von Mira. Der 33-Jährige stellt derzeit mit seinem 29-jährigen Bruder Ben die vierte Generation.

Gemeinsam mit ihren Familien leben sie in ihrem Mehrgenerationenhaus „Villa Pütz“ am Rönsbergshof. Das haben die Großeltern bereits 1968 bezogen, zuerst zur Miete, später als Eigentümer. Heute wohnen im Erdgeschoss Mutter und Großmutter, im ersten Obergeschoss Ben Pütz und seine Verlobte und im Dachgeschoss Axel Pütz mit seiner Frau und den beiden Töchtern. „Das Haus war eigentlich mal eine Villa für leitende Angestellte von Thyssen“, erzählt Axel. Daher stamme auch der liebevolle Eigenname.

Opa Pütz gründete ersten Neuseeländer-Club im Rheinland

Mit dem Einzug der Großeltern entstand auch die Stallanlage zur Kaninchenzucht im Garten. 35 Buchten für ausgewachsene Kaninchen und vier Laufställe für Muttertiere mit ihrem Nachwuchs gibt es. Neun Jungtiere sind in letzter Zeit geboren, fünf sind vier Wochen alt, vier Stück schon zehn Wochen. Außerdem gibt es noch drei Häsinnen, die Anfang Februar aller Voraussicht nach Junge bekommen.

Im Kaninchenstall der Familie Pütz gibt es häufig Nachwuchs. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Ausgewachsen leben am Rönsbergshof sechs rote Neuseeländer, drei Zwergwidder und das Scheckenkaninchen „Spätzchen“. Letzteres gehört Mira und auch ihre kleine Schwester Lina (4) ist bereits Feuer und Flamme für das Hobby ihrer Familie. „Unser Opa hat Anfang der 50er-Jahre schon rote Neuseeländer gezüchtet“, so Axel Pütz.

Der Opa hat einst auch für die Gründung des ersten Neuseeländer-Clubs im Rheinland gesorgt. „Diese Tradition fortzuführen, ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Ben. Daneben hätten die Neuseeländer einfach einen schönen Farbschlag. Heute sind sie auf Schauen oft die am stärksten vertretene Rasse – nicht zuletzt dank der Vorarbeit von Günther Pütz. Die schlappohrigen Zwergwidder, die zweite Zuchtrasse der Familie Pütz, seien eine sehr entspannte Rasse, die auch gut für Kinder geeignet ist.

Kaninchen waren früher auch als Sonntagsbraten zu gebrauchen

Auch für die beiden Brüder war die Kaninchenzucht von klein auf das liebste Hobby. „Wir wurden da hinein geboren“, sagt Axel Pütz. Genauso wie ihr Vater und seine beiden Töchter. Früher seien Kaninchen auch beliebt gewesen, weil sie praktisch waren. Sie brauchten wenig Platz, waren genügsam und für einen Sonntagsbraten durchaus als Fleischlieferant zu gebrauchen.

Bei der Versorgung der Tiere ist die gesamte Familie Pütz dabei. „Wir sind täglich mindestens zweimal im Stall. Morgens zum Füttern und dann steht die Pflege der Tiere an“, erläutert Ben. Das reicht von der Krallenpflege bis zum regelmäßigen Austausch des Strohs. Da zeige sich auch der Vorteil des Mehrgenerationenhauses: „Es ist immer jemand da, der sich um die Tiere kümmern kann.“