Duisburg: Wie aus ehemaligen Schülern neue Freunde wurden

Lindies 66 – hört sich an wie ein Fanclub. Passt in gewisser Weise auch. Die Lindies schwärmen für ihre Schulzeit auf der Lindenschule, die heute Ludgerusschule heißt. 2016 feierten sie 50 Jahre nach dem dem letzten Schultag – so wie viele andere Klassen aus diesem Anlass. Das Besondere bei den Lindies: Sie haben sich wiedergefunden und treffen sich seitdem mehrmals im Jahr zum Grillen, zu Ausflügen und Bootstouren.

Eveline Haberer, geborene Trinks, meinte nach dem ersten Wiedersehen: „Es war gar nicht fremd. Sondern so, als wenn man immer zusammen gewesen ist.“ Dabei haben sich die meisten jahrzehntelang nicht gesehen.

Herr Dietrich war sehr streng, aber immer gerecht

Die Grillenfeste sind stets gut besucht - im Sommer genauso wie im Winter. Foto: foto: Baetz

„Bei uns war der Zusammenhalt schon immer sehr groß“, sagt Lothar Baetz, der Organisator der Veranstaltungen. Dafür hat nicht zuletzt Herr Dietrich gesorgt. Der Schulleiter und Klassenlehrer in der achten Klasse sei streng, aber immer gerecht gewesen. „Der hat dafür gesorgt, dass aus allen was geworden ist“, meint Rudi Wittmann anerkennend. Er selbst hat als Bester in ganz NRW seine Lehre als Heizungs- und Elektroinstallateur abgeschlossen.

48 Schüler waren sie damals, in einer einzigen Klasse. In der Volksschule blieb man von Klasse eins bis acht zusammen, danach hatten die Schüler den Hauptschulabschluss in der Tasche. „Mit 14 gingen die meisten in die Lehre, etliche davon zu Thyssen“, sagt Lothar Baetz. Manche haben sich später weitergebildet. Einige haben das Fachabitur gemacht, einer hat ein erfolgreiches Transportunternehmen gegründet. Nun sind alle in Rente.

Man kennt sich halt schon ewig und muss nicht immer bei Null anfangen

Daher hat Lothar Baetz jetzt Zeit, sich mit vollem Elan seinem Amt als „Vorsitzender des Vergnügungsausschusses“ zu widmen. Der frühere Programmierer versucht, verschollene Mitschüler über Facebook und andere Kanäle ausfindig zu machen, was ihm zum großen Teil auch gelungen ist.

Die allermeisten, die er kontaktiert, reagieren und kommen zu den Treffen. Mal abgesehen von dem ehemaligen Klassenkameraden, der mittlerweile in Thailand lebt. Und auch diejenigen, die in Berlin oder München gelandet sind, kommen nicht regelmäßig.

Auch beliebt: sommerliche Bootstouren. Foto: Foto: Baetz

Doch die meisten sind in Duisburg, Dinslaken oder Oberhausen hängen geblieben. Sie freuen sich nun, Ehemalige zu treffen. Solche, mit denen man plaudern kann, ohne bei Null anzufangen zu müssen. Man kennt sich halt.

„Wir wollen einfach Spaß haben“

Dabei geht es keineswegs nur um die Vergangenheit. „Wir wollen einfach Spaß haben“, sagt Baetz. In diesem Jahr plant er unter anderem einen Ausflug zur Dechenhöhle. Die Tropfsteinhöhle in Iserlohn war das Ziel der Abschlussfahrt. Ein Schwarz-Weiß-Foto mit Herrn Dietrich in der Mitte ist der fotogene Beweis. Rudi Wittmann hat das Bild auf eine große Leinwand kopiert. Die kommt beim Wintergrillen im beheizten Großraumzelt in Rudis Garten wieder zum Einsatz. Dann schmeißen alle zusammen, für den Flammlachs und die Getränke. Kleinere Ausgaben werden aus der Klassenkasse bezahlt. Die ist bei einem der früheren Treffen wieder eingeführt worden.