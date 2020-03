Auf der Suche nach Wegen aus der finanziellen Krise hat der Runde Tisch Marxloh jetzt eine Spendenaktion gestartet. Über die Online-Plattform betterplace.org bittet der gemeinnützige Verein um Geld für die Sicherung der laufenden Kosten. „Wir haben lange nicht mehr nach Spenden gefragt“, sagt der Vereinsvorsitzende Thomas Mielke, „aber in der aktuellen Situation versuchen wir alles“.

Die Aktion ist gut angelaufen. In den ersten Tagen kamen mehr als 500 Euro zusammen. „Die Spenden fließen in die monatlichen Fixkosten des Vereins. Diese beinhalten zum großen Teil die Miete der Räumlichkeiten, in denen unser tägliches Kinderfreizeitprogramm stattfindet“, heißt es im Aufruf.

Corona: Runder Tisch Marxloh startet Einkaufshilfe

Derweil ruht besagtes Freizeitprogramm – auch vor Marxloh macht das Coronavirus nicht Halt. Schon vor dem offiziellen Erlass habe man alle Aktivitäten mit Kindern abgesagt, sagt Mielke. Er nimmt die Situation mit Galgenhumor: „Da wir derzeit eh keine Einnahmen haben, bricht uns dadurch wenigstens nichts weg.“

Wie andere Initiativen will jetzt auch der Runde Tisch älteren Menschen in der Umgebung helfen und für sie Einkäufe erledigen. Mielke betont jedoch, dass dieser Service Grenzen hat: „Wir können das nicht für 100 Leute anbieten.“ Er bittet darum, dass sich nur solche Menschen melden, die diesen Service aus gesundheitlichen Gründen brauchen: 0203/93478344