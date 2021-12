Stromausfall in Meiderich: Autofahrer rammt zwei Stromkästen

Bei einem Unfall in Duisburg-Meiderich rammt ein Autofahrer zwei Stromkästen und verursacht in der Nachbarschaft einen Stromausfall.

Duisburg-Meiderich. Ein Autofahrer rammt beim Unfall zwei Stromkästen. Dadurch fällt in Duisburg-Meiderich teilweise die Elektrizität aus. Die Reparaturen laufen.

Nach einem Verkehrsunfall in Duisburg-Meiderich rückten am Sonntagmorgen, 12. Dezember, nicht nur Polizei und Rettungswagen aus, sondern auch das städtische Stromversorgungsunternehmen Netze Duisburg. Denn durch den Unfall ist es zu einem Stromausfall gekommen, der abends noch andauerte.

Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, war ein 41-jähriger Mann gegen 11.19 Uhr mit seinem Auto in Mittelmeiderich auf der Tunnelstraße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und an der Einmündung zur Straße Unter den Ulmen zwei Stromkästen rammte und zerstörte.

Polizei vermutet einen internistischen Notfall

„Wir gehen von einem internistischen Unfall aus“, sagt Michael Lehnert von der Polizei-Leitstelle. Dies untermauert demnach auch die Aussage des Beifahrers (47), der den Unfall vergeblich zu verhindern versucht hatte. Der Grund für den Unfall steht jedoch noch nicht fest, dazu ermittelt weiterhin die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfall hat für Haushalte an den beiden Straßen die Stromversorgung unterbrochen. So berichten es Polizisten und Anwohner. Laut der Leitstelle arbeitet die Stadttochter Netze Duisburg seit Sonntagmittag daran, den Stromausfall zu beheben. Diese Reparaturarbeiten können jedoch, wie sich im Laufe des Tages zeigte, voraussichtlich erst in den späten Abendstunden abgeschlossen werden.

