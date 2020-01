Duisburg-Röttgersbach. Der Kindergarten „Weltkinder“ in Duisburg trägt jetzt das Zertifikat „Familienzentrum“. Auch OB Link ist von den Angeboten für Eltern begeistert.

Duisburg: Kita Weltkinder ist jetzt auch ein Familienzentrum

„Endlich“, seufzt Denise Bizer. Die Leiterin des mehrsprachigen und inklusiven Kindergartens Weltkinder an der Kopernikusstraße ist sichtlich erleichtert, die neueste Errungenschaft des Kindergartens endlich offiziell vorzustellen. Eigentlich ist die Einrichtung, die seit viereinhalb Jahren in Röttgersbach sitzt, schon seit August 2019 ein sogenanntes Familienzentrum. Bei der Eröffnung am Mittwoch erklärte Bizer dann aber auch der Öffentlichkeit und Oberbürgermeister Sören Link, was ein Familienzentrum eigentlich genau ist und wie es arbeitet.

Duisburger Familienzentrum ist nicht nur für Kinder da, sondern auch für ihre Eltern

Der Kindergarten in Duisburg ist die erste Einrichtung des Trägers ISS (Interkultureller Sozialer Service), die als Familienzentrum zertifiziert wurde. „Wir wollen die Eltern mit einbeziehen“, erklärt Denise Bizer die Idee hinter dem Zertifikat. Als „Ort des Vertrauens“ könne sich die Eltern der Kindergartenkinder an das Zentrum wenden, um viele Alltagshürden zu nehmen. So gebe es zum Beispiel einen Elternkompetenzkurs, Beratung zur Finanz- und Haushaltsplanung oder den Kurs Elternstart.

Auch Oberbürgermeister Sören Link freut sich über die Zertifizierung und verdeutlicht, wie wichtig die Arbeit des Zentrums ist. „Der ISS ist den nächsten Schritt gegangen. Das Familienzentrum bezieht auch das soziale Umfeld ein, in dem sich die Kinder bewegen, wenn sie nicht im Kindergarten sind.“ So könne man die Kinder schon von klein an mit allen Chancen ausstatten, die sie bräuchten. „Das geht nur, wenn man die Eltern mit einbezieht“, erklärt der OB.

ISS Geschäftsführer sieht Chancen für eine bessere Gesellschaft

Stolz auf das neue Zertifikat: Kita-Leiterin Denise Bizer ist vom Konzept des Familienzentrums überzeugt. Foto: Tanja Pickartz

Der Oberbürgermeister spricht dem Kindergarten auch das Lob des Jugendamts aus. „Auch da sind alle stolz auf die Arbeit freier Träger.“ Ali Koban, Geschäftsführer des ISS, ist ebenfalls glücklich über die neue Facette der Einrichtung. „Integration ist niemals nur eine Einbahnstraße“, stellt Koban im Foyer des Kindergartens fest, in dem Deutsch, Englisch und Türkisch gesprochen wird. „Hier gibt es die Möglichkeit für die Kinder und Eltern, sich von Anfang an mit der Gesellschaft zu verbinden, von Anfang an das Gefühl zu haben, dazuzugehören.“

Zu den Partnern, an die das Familienzentrum die Eltern vermitteln kann, gehören unter anderem die Awo-Integrations gGmbH und die Sozialen Dienste Marxloh, aber auch der Arbeitskreis Zahnmedizinische Prophylaxe Duisburg – Unterstützer für alle Bereiche des Lebens. Im Elterncafé vor Ort können sich Väter und Mütter austauschen, auch Sprachkurse gehören zu den Angeboten.

Kleine Tai Chi-Lehrlinge führen ihr Können vor

Nord Kita Weltkinder betreut fünf Kindergruppen Der Kindergarten Weltkinder an der Kopernikusstraße 129 in Röttgersbach betreut – wie heutzutage üblich – auch Kinder unter drei Jahren. Es gibt eine Gruppe für Kinder von null bis drei Jahren, zwei Gruppen für Kinder von zwei bis sechs Jahren und eine Gruppe für Kinder von drei bis sechs Jahren. Der Kindergarten ist telefonisch unter 0203 71386981 oder per Mail an kita.kopernikusstrasse@iss-netzwerk.de zu erreichen.

Im Familienzentrum geht es aber natürlich vor allem um die Kinder. Einige von ihnen dürfen am Mittwoch mit Tai-Chi-Meister Salih Erhan vorführen, was sie jede Woche trainieren. Mit viel Elan blocken, schlagen und rollen sich die jungen Kampfsportler durch die verschiedenen Übungen, die zum Beispiel die Koordination und das Gedächtnis trainieren.

„Wir sprechen die fünf Elemente an, dazu gehört zum Beispiel Feuer, das steht für Aggression“, erklärt Salih Erhan. So könnten schon früh im Leben Probleme bekämpft werden, bevor sie den Kindern später einmal über den Kopf wachsen.