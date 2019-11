Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg hat für Lidl „riesiges Potenzial“

Lidl hat derzeit 16 Filialen in Duisburg, die nach und nach modernisiert werden. Neun sind nun umgebaut, dazu zählen neben der Filiale in Marxloh etwa die in Hamborn, Hochfeld und in Hochfeld. In Beeck laufen gerade die Bauarbeiten.

„Duisburg hat riesiges Potenzial“, findet Portfolio-Managerin Jana Czeczor, daher suche sie für Lidl-Märkte fünf neue Standorte.

Die Filiale in Marxloh soll 20.000 Menschen versorgen, davon 8500 im fußläufigen Einzugsgebiet.