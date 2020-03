„Die Pflege und auch die Beratung in den Stadtteilzentren halten wir auf jeden Fall weiter aufrecht“, versichert Larissa Braunöhler von der Caritas Duisburg. Gerade jetzt, wo viele Menschen durch die Corona-Krise verunsichert sind, steigt der Beratungsbedarf - bei alten und kranken Menschen genauso wie bei deren Angehörigen. Kinder und Enkel sollen schließlich den direkten Kontakt zu den (Groß-)Eltern meiden, um Ansteckung zu verhindern. Umso mehr kreisen die Gedanken um ihre Angehörigen, die sie bisher unterstützt haben.

Einzelgespräche, etwa zu einer ambulanten Versorgung, sind zur Zeit auch weiterhin persönlich in den Beratungszentren der Sozialverbände in den jeweiligen Stadtteilen möglich. „Das Personal ist vor Ort“, versichert die Caritassprecherin. Grundsätzlich sollten jedoch zuvor telefonisch Gesprächstermine ausgemacht werden. Schon allein deshalb, weil sich derzeit die Lage stündlich ändern kann.

Duisburger Awo setzt verstärkt auf telefonische Beratung

Ähnlich sieht es in den Awo-Zentren aus. Auch hier sind bislang Einzelberatungen vor Ort nach telefonischer Absprache machbar. Geht es um weniger komplexe Fragen, können diese auch direkt am Telefon oder per Mail geklärt werden. „Wir setzen verstärkt auf telefonische Beratung“, sagt Veysel Keser von der Awo Duisburg. Auch er geht davon aus, dass immer mehr Menschen in den nächsten Tagen nach Beratung fragen werden.

Die Schließung der Schulen und Kitas betrifft auch viele Mütter, die in der Pflege tätig sind. Derzeit überlegt die Caritas, ob man eine interne Betreuung anbieten kann. Zunächst sollten die Eltern allerdings alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Die Awo hat ihre Idee verworfen, den Bauernhof in Meiderich, der auch für Ferienaktionen genutzt wird, für eine Betreuung von Mitarbeiter-Kindern zur Verfügung zu stellen. „Es hat geheißen, dass möglichst keine fremden Kinder gemeinsam betreut werden sollen“, so Keser.