Duisburg: Dies bewegte den Norden im ersten Halbjahr 2019

Das Jahr neigt sich zu Ende, es ist ein Menge passiert im Duisburger Norden – zum Glück auch Erfreuliches. Wir lassen 2019 Revue passieren, zunächst einige bemerkenswerte Ereignisse im ersten Halbjahr.

JANUAR

Selbstverwaltung St. Barbara

Frohe Botschaft aus Röttgersbach: Die ehrenamtliche Selbstverwaltung der Projektgemeinde St. Barbara wurde vom Bistum für gut befunden und entfristet. Diese Zustimmung aus dem Bistum Essen ist auch für alle anderen katholischen Gemeinden, die eine Selbstverwaltung anstreben, ein positives Signal.

Mit der Fusion der Pfarreien St. Johann und St. Norbert 2015 erhielt die Röttgersbacher Gemeinde St. Barbara keine Kirchensteuermittel mehr. Nach der Verabschiedung des Pastors ein Jahr später war zudem kein Priester mehr dauerhaft in der Gemeinde präsent. Das wollten die Mitglieder der Gemeinde nicht hinnehmen. Um so mehr freuen sie sich: „Wir haben gemeinsam gezeigt, dass mit ehrenamtlichem Engagement eine Menge möglich ist.“

Rheinfähre Walsum

Die „Glück Auf“ pendelt wieder zwischen Walsum und Orsoy! Eigner und Fährmann Dirk Nowakowski hat drei neue verbrauchsarme Motoren eingebaut hat.

Mit den neuen Aggregaten verbraucht die Fähre 10.000 Liter Diesel weniger im Jahr, spart damit nicht nur Geld, sondern auch Kohlendioxid-Emissionen. die Fähre schippert seit nunmehr fast 52 Jahren über den Rhein, schon Nowakowskis Vater stand hinterm Steuerrad. 400 Autofahrer nutzen täglich die Fähre, um die Staus auf der A40 und A42 zu umgehen, an schönen Sommerwochenenden schätzen Ausflügler den Fährdienst über den Rhein.

FEBRUAR

Campus Marxloh

17,9 Millionen Euro lässt sich die öffentliche Hand, zu 90 Prozent die Europäische Union (EU), den Neubau des Campus Marxloh kosten. 1,7 Mio Euro muss die Stadt Duisburg beisteuern. Das Gebäude ist der zentrale Baustein eines Kultur- und Bildungszentrums, zu dem auch die Herbert-Grillo-Gesamtschule gehört.

Im Campus Marxloh sollen Förderangebote zur schulischen und beruflichen Bildung, Sozialberatung und -begleitung laufen. Start soll 2022 sein.

Tunnelstraße wird gesperrt

Die Meidericher Tunnelstraße, deren Eisenbahnunterführung vor drei Jahren mit hohem Aufwand mit einer hochmodernen Ampelanlage ausgestattet wurde, wird künftig zwischen Vohwinkelstraße und Steinstraße für Autos gesperrt.

Für Fußgänger und Radfahrer bleibt der Tunnel erhalten und wird sogar dementsprechend ausgebaut. Diese Maßnahme steht in Zusammenhang mit der neuen Umgehungsstraße, auf die nicht nur die Meidericher schon lange warten.

MÄRZ

Nulltoleranz

Die Stadt setzt ihre Nulltoleranz-Strategie in Marxloh und Bruckhausen fort. Gebessert hat sich seit dem Start 2016 nichts. Bei der jüngsten Aktion, der achten, haben das Ordnungsamt, die Müllsheriffs der Wirtschaftsbetriebe und die Polizei innerhalb einer Woche 97 wilde Kippen entdeckt und 1269 Autofahrer verwarnt oder angezeigt.

In den sozialen Netzwerken zweifeln Bewohner der Stadtteile den Nutzen dieser Schwerpunktaktionen an. Die Stadt wird die Nulltoleranz-Aktionen fortsetzen – in der Hoffnung, das Problem langfristig in den Griff zu bekommen.

APRIL

Keine Fuchsien mehr

Schluss, aus, vorbei: Zum 23. und letzten Mal präsentieren die Fuchsienfreunde Rhein-Ruhr ihre Pflanzen. Es gibt keine andere Veranstaltung, die so viele Menschen in die schöne Grünanlage an der Hamborner Straße lockt wie die Fuchsienschau.

Doch die Initiatoren, alle im fortgeschrittenen Alter, schaffen es nicht mehr, die Veranstaltung zu stemmen, die vielen Blumentöpfe zu schleppen, die Stände auf- und abzubauen.

MAI

Aufstand der Frauen

Auch Katholikinnen im Duisburger Norden beteiligen sich an der Aktion Maria 2.0. Sie fordern das Ende der Männerbünde, kritisieren die mangelnde Reformbereitschaft ihrer Kirche und protestieren gegen das Pflicht-Zölibat.

Die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft kfd beteiligten sich an der Kirchenstreikwoche, die mit einer Andacht auf der Wiese vor der Herz-Jesu-Kirche in Neumühl endete.

JUNI

Das Oberdorf Walsum ist passé

Das Hotel Brücker auf dem Gelände der einstigen Papierfabrik in Walsum ist abgerissen. Damit ist das alte „Oberdorf Walsum“ planiert und ein weiterer Teil des alten Walsums in der Versenkung verschwunden. Der Heimatverein und Bürger hatten 2017 den Antrag gestellt, Teile der alten Papierfabrik und der umliegenden Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Aber: Die Behörden sahen keinen Grund, dem Wunsch nachzukommen.

Unter Denkmalschutz können Bauwerke gestellt werden, wenn sie für die Geschichte des Ortsteils von besonderer Bedeutung und für die Nachwelt erhaltenswert sind. Das haben die Denkmalschützer der Stadt dort nicht erkennen können. Das Hotel Brücker galt lange als Traditionsgaststätte in Walsum.

1907 hatte ein Skipper (dessen Name in Vergessenheit geraten ist) das Haus gebaut und nannte die Kneipe laut Helmut Schorsch, Vorsitzender des Heimatvereins, „Zum goldenen Anker“.Mitte der 1930er Jahre übernahm Familie Brücker das Gasthaus, das vor allem Treffpunkt vieler Handwerker war.