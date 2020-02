Wenn sich im Frühling die ersten Sonnenstrahlen zeigen, heißt es für viele Menschen „raus auf die Terrasse“ und „ran den Grill“. Einige Läden bieten eine riesige Auswahl an Grillprodukten an, doch die beste Grilltheke Deutschlands findet man in Duisburg-Meiderich – zumindest, wenn es nach den Juroren des Kreativ-Awards 2019 geht. Den gewann Sascha Meyers Rewe-Markt in der Meidericher Herbststraße.

„Wir sind in einer Zeitschrift auf die Ausschreibung für den Wettbewerb gestoßen“, berichtet Marktleiter Sascha Meyer. Zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen Lorain van der Linden und Milena Hricova fasste er dann den Entschluss, sich mit der Grilltheke seines Ladens zu bewerben. Auch Fleischermeister Andreas Roschak war von Beginn an mit von der Partie. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir den Wettbewerb gewinnen wollen“, erinnert sich Meyer. „Eine normale Grilltheke kann jeder. Wir wollten etwas Besonderes machen.“

Ziel: besondere Grilltheke mit 50 Kreationen zusammenstellen

Das ist Meyer und seinem Team gelungen: Mehr als 50 Kreationen haben sie für den Wettbewerb zusammengestellt. Der Schwerpunkt lag dabei auf vegetarischen Gerichten. „Wir haben zum Beispiel Gemüsespieße und gefüllte Champignons im Angebot“, erzählen Lorain van der Linden und Milena Hricova. Die beiden Mitarbeiterinnen sind für einen Großteil des vegetarischen Grillguts verantwortlich. Neben klassischen Grillprodukten zählen auch außergewöhnliche Speisen wie Marshmallow-Ananas-Spieße zum Sortiment der Meidericher Grilltheke.

Jury und Kunden sind vom Angebot überzeugt

Sascha Meyer weiß, welches Erfolgsgeheimnis hinter seinem Angebot steckt: „Wir machen viel selber und bieten kaum eingekaufte Produkte an“, berichtet er. Das überzeugte offenbar auch die Jury des Kreativ-Awards: Sie zeichnete die Meidericher Grilltheke als eine der drei besten Bewerbungen aus. In einer finalen Publikumswahl konnte sich Meyers Team dann gegen die beiden Mitbewerber um den Titel „Beste Grilltheke Deutschlands“ durchsetzen.

Nord Fachzeitschriften vergeben die Auszeichnung Der Kreativ-Award wird seit mehreren Jahren von den Fachzeitschriften „Käse-Theke“ und „Fleisch-Marketing“ vergeben. Ausgezeichnet werden die beste Käsetheke und die beste Grilltheke Deutschlands. Für die jüngste Ausgabe des Wettbewerbs wählte eine Fachjury in der Kategorie „Beste Grilltheke“ zunächst die drei stärksten Bewerbungen aus. Die Finalisten durften ihr Angebot dann im Rahmen einer großen Gala vor rund 140 Gästen präsentieren. Eine abschließende Publikumswahl entschied über den Sieger.

Die Reaktionen der Kunden auf das neue Grillangebot stellen Sascha Meyer zufrieden. „Wir bekommen fast täglich positives Feedback von unseren Kunden“, erzählt er. Vor allem die vegetarischen Grillprodukte erfreuen sich großer Beliebtheit – etwa 20 bis 30 von ihnen sollen dauerhaft im Sortiment des Ladens bleiben. „Einige Kunden kommen sogar speziell wegen unserer Grilltheke zu uns in den Laden“, so Meyer. „Das freut uns natürlich sehr.“

Neue Teilnahme mit außergewöhnlichen Steaksorten

Auch in diesem Jahr möchten Meyer und sein Team wieder am Kreativ-Award teilnehmen. „Dieses Mal geht es darum, die besten Steaks der Welt zu finden“, erzählt Fleischermeister Andreas Roschak. Eine Aufgabe, die er selbst sehr ernst nimmt: „Ich war schon in vielen Ländern auf der ganzen Welt, um dort neue Steaksorten zu testen.“ Einen seiner persönlichen Lieblingsmomente hat Roschak bei einer Reise nach Finnland erlebt: Dort füttern einige Landwirte ihre Rinder mit Schokolade. „Man schmeckt den Kakao im Steak tatsächlich heraus“, meint Roschak. Vielleicht ist das finnische Schokoladensteak am Ende ausschlaggebend dafür, dass der Kreativ-Award auch in diesem Jahr wieder nach Meiderich vergeben wird.