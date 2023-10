Doc Caro informiert über Erste Hilfe bei Herzstillstand

Duisburg. Ein Herzstillstand ist ein lebensbedrohlicher Ernstfall. Doc Caro erklärt am 8. November Interessierten in Duisburg, wie man richtig reagiert.

Die Deutsche Herzstiftung schätzt, dass etwa 65.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand erleiden. Schnelle und effektive Wiederbelebungsmaßnahmen entscheiden im Ernstfall fast immer über Leben und Tod.

Während der Herzwochen, die 2023 unter dem Motto „Herzkrank? Schütze Dich vor dem Herzstillstand!“ stehen, informiert die kardiologische Abteilung an der Helios St. Johannes Klinik über Prävention und Rettungsmaßnahmen – und holt sich dabei prominente Hilfe:

Duisburg: Doc Caro erklärt, wie Ersthelfer bei Herzstillstand richtig reagieren

Dr. Carola Holzner, als Doc Caro Deutschlands wohl bekannteste Notärztin, wird über ihr Herzensthema „Erste Hilfe im Ernstfall“ sprechen. Die Ärztin, die momentan auf Vox mit der Doku-Reihe „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ zu sehen ist, arbeitet in der Klinik.

Gemeinsam mit zwei Chefärzten und der Duisburger Feuerwehr bestreitet sie am Mittwoch, 8. November, um 17 Uhr eine Infoveranstaltung im Vortragsraum neben der Cafeteria der Helios St. Johannes Klinik in Bruckhausen (Dieselstraße 185). Besucher müssen sich unter 0203 546 31101 oder per E-Mail an beate.berg@helios-gesundheit.de zu der Veranstaltung anmelden.

Bereits am Samstag, 4. November, laden die Wedauer Sana Kliniken (Zu den Rehwiesen 9-11) im Rahmen der Herzwochen um 14 Uhr zu einer Infoveranstaltung in ihren Hörsaal ein. Während der Veranstaltung wird auch die Reanimation trainiert.

