Diese Duisburger Filiale des Discounters Netto öffnet wieder

Duisburg. Nach einem Umbau eröffnet der Discounter Netto eine Filiale im Duisburger Norden wieder. Dieses Angebot erwartet Kunden auf 800 Quadratmetern.

In der Untermeidericher Filiale des Discounters Netto können Kunden in Kürze wieder ihre Einkäufe erledigen: Nach Angaben des Konzerns mit Sitz im oberpfälzischen Maxhütte-Haidhof ist das Geschäft an der Gartsträucherstraße 56 nach einer kurzen Umbauphase ab Dienstag, 7. November, wieder geöffnet.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der Markt biete auf rund 800 Quadratmetern mehr als 5000 Artikel mit Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Bereich Drogerie gebe es über 1000 Artikel. Dazu kämen täglich frisch gebackene Backwaren. Den Kunden stünden 80 Parkplätze zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Nord