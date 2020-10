Diebe brechen Auto in Obermarxloh auf – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Duisburg sucht Diebe, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Obermarxloh ein Auto geknackt haben.

Duisburg-Obermarxloh. Diebe haben in der Nacht in Duisburg-Obermarxloh ein Auto aufgebrochen und daraus Werkzeug gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch (7. Oktober, 21 Uhr) auf Donnerstag (8. Oktober, 5.30 Uhr) in Obermarxloh die Heckklappe eines Renault Kangoo eingeschlagen, der an der Rückertstraße parkte.

Polizei Duisburg bittet mögliche Zeugen um Mithilfe

Wie die Polizei Duisburg mitteilte, stahlen die Täter aus dem Wagen nach ersten Erkenntnissen eine Werkzeugtasche, einen Schlagbohrer sowie einen Akkuschrauber und flüchteten unbemerkt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen.

